Maden İşçilerinin Ankara Protestosu

(ANKARA) - Bağımsız Maden İş Sendikası, madencilerin Ankara'ya ulaşması için sağlanan otobüslerin üçüncü kez iptal ettirildiğini belirterek, "Otobüslerle, cezalarla, tehditlerle uğraşacağınıza gasbedilen haklarımızı verin" açıklamasını yaptı.

Doruk Madencilik işçileri, 28 Nisan'da hükümet temsilcileri, şirket yöneticileri ve işçi temsilcileri arasında yapılan görüşmeler sonucunda verilen taahhütlerin yerine getirilmemesini protesto etmek için yarın saat 11.00'de İçişleri Bakanlığı önünde toplanacak.

Sendikanın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bugün 3. kez, madencilerin Ankara'ya ulaşabilmesi için sağladığımız otobüsler emniyet ve hükümetin ceza tehditleriyle iptal ettirildi. Yüz kere iptal ettirseniz de geleceğiz. Otobüslerle, cezalarla, tehditlerle uğraşacağınıza gasp edilen haklarımızı verin" denildi.