Maden Ocağındaki Göçükte İşçi Kurtarıldı

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Amasya'nın Suluova ilçesinde, maden ocağında meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçi kurtarıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ilçedeki özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte maden işçisi Özgür Söylemez toprak altında kaldı.

İşçinin kurtarılması amacıyla bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından bulunduğu yerden kurtarılan Söylemez, ambulansla Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Amasya Valisi Önder Bakan, yaralı işçiyi hastanede ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Vali Bakan, ziyaretin ardından gazetecilere, tek tesellilerinin herhangi bir can kaybının yaşanmaması olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"İlçemize bağlı Kolay köyünde özel bir maden ocağında galerideki kalasların oynamasıyla hafif bir göçük oluyor. Arkadaşımız hafif bir şekilde yaralanıyor. Çok şükür herhangi bir sıkıntı ve problem yok. Bizim bütün arkadaşlarımız, emniyetimiz, AFAD'ımız, belediyemiz, kaymakamlığımız el birliğiyle orada oldular. Allah'a şükür bir kaybımız yok, ben tekrar arkadaşlarımıza geçmiş olsun diyorum, Suluova'mıza ve Amasya'mıza geçmiş olsun tekrardan."