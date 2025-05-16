Maden Ocaklarında İş Güvenliği Eksiklikleri

(ANKARA) – CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çalışma Bakanlığı müfettişlerinin Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocaklarında yaptığı denetimlerde kritik konularda "iş güvenliği eksikleri" tespit ettiğini belirterek, "Tek bir madenci kardeşimizin hayatı tehlikeye atılmamalıdır. Eksikliklerin acilen giderilmesi şarttır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Çalışma Bakanlığı müfettişlerinin, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocaklarında yaptığı denetimler neticesinde, kritik konularda iş güvenliği eksikleri tespit edildiği, ilgili maden ocaklarında iş durdurma kararı alınma üzere olduğu, bilgisi tarafımıza ulaştı. Tek bir madenci kardeşimizin hayatı tehlikeye atılmamalıdır. Eksikliklerin acilen giderilmesi şarttır. Konunun takipçisiyiz."