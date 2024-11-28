Madenciler Özelleştirmeye Karşı Yürüyüşte

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HABER: Esra TOKAT

(ANKARA)- Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nda özelleştirmeye karşı başlatılan madenci eyleminin 9'uncu gününde işçilerin Ankara'ya başlattıkları yürüyüş sürerken Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın özelleştirme ihalesini üç ay ertelendiğini duyurmasına işçiler, "Erteleme, kandırma, satışı iptal et" ve "Erteleme kandırma, sakın inanma" sloganları atarak tepki gösterdi.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan Maden Ocağı'nda, Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nın özelleştirilmesine karşı 20 Kasım Çarşamba sabah vardiyasının başlamasıyla yer altına inen yaklaşık 500 işçi eylemlerini sürdürürken yeryüzünde onlara destek veren işçiler eylemlerinin 9'uncu gününde Ankara'ya yürümeye devam ediyor.

İşçiler yürüyüşünü sürdürdükleri sırada Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nın özelleştirilme ihalesinin üç ay ertelendiğini duyurdu. Haberi alan işçiler karara, "Erteleme kandırma, satışı iptal et" ve "Erteleme kandırma, sakın inanma" sloganları atarak tepki gösterdi.