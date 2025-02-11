Madenciler Özelleştirmeye Karşı Yürüyüşte

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(ANKARA) - Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nın özelleştirilmesine karşı madencilerin başlattıkları yürüyüş sürüyor. İYİ Parti heyeti de madencilerle yürüyerek destek verdi. İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, "Hem topyekün bu özelleştirme adı altındaki peşkeşe karşı çıkmak adına hem işe, ekmeğe, toprağına, madenine ve bunların peşkeş çekilmesine karşı çıkmak adına mücadelenizi canı gönülden destekliyoruz. Allah güç kuvvet versin. Direne direne mutlaka kazanacağız" dedi.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nın özelleştirilmesine karşı 20 Kasım 2024'te eylem başlatan maden işçileri, eylemin 9'uncu gününde Nallıhan'dan Ankara'ya yürüyüş kararı almıştı. İşçiler, Beypazarı'na ulaştıkları sırada, hükümetin "varlık satışının 3 ay ötelenerek 4 Mart 2025 tarihine ertelenmesi" kararı üzerine yürüyüşe ara vermişlerdi.

İşçilerin, dün Beypazarı'dan yeniden başlattıkları yürüyüşe İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu da destek verdi.

İşçilerle yürüyen Türkoğlu, şunları söyledi:

"Direne direne mutlaka kazanacağız"

"Hem topyekün bu özelleştirme adı altındaki peşkeşe karşı çıkmak adına işe, ekmeğe, toprağına, madenine ve bunların peşkeş çekilmesine karşı çıkmak adına mücadelenizi canı gönülden destekliyoruz. Öncelikle Genel Başkanımız Müsavat Dervişoğlu'nun da en başından bu güne kadar takip ettiği bu eylem sürecinizde sonuna kadar da yanınızdayız. Siz konuyu biliyorsunuz ama ben de bir cümle ekleyeyim, yalnızca bir işyeri olarak değil, mahallesiyle, semtiyle, yaşam alanlarıyla, huzurlu, üreten ve kar eden bir kurumu niye satıyorsunuz Allah aşkına? Bu peşkeşi çekerken buradaki sosyal dokuyu, işçilerin yaşam standartlarını göz ardı ederek sadece kar hırsıyla, birilerine bunu verme hırsıyla yaptığınızı herkes biliyor. 20 Kasım'da siz kendinizi madene kapattığınızda da yanınızdaydık. Yanılmıyorsam bir erteleme oldu. Erteleme sorunu çözmez, topyekün bu özelleştirme işleminin iptal edilmesi gerekir. Bununla alakalı biz de İYİ Parti olarak yanınızda olmaya geldik. Allah güç kuvvet versin. Direne direne mutlaka kazanacağız."