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Madrid Belediyesi, Üç Kral Festivali kutlamalarında ırkçılık tartışmalarına neden oldu - Son Dakika
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Madrid Belediyesi, Üç Kral Festivali kutlamalarında ırkçılık tartışmalarına neden oldu

Madrid Belediyesi, Üç Kral Festivali kapsamında yayımladığı kutlama mesajında beyaz bir aktörün yüzünü siyaha boyayıp aksanını değiştirerek konuşması nedeniyle ırkçılık suçlamalarıyla karşılaştı. Festival yıllardır ırkçılık tartışmalarına neden olurken, eleştirmenler Balthazar karakterinin siyahi bir kişi tarafından canlandırılmasını talep ediyor.

Madrid Belediyesi, Üç Kral Festivali kutlamalarında ırkçılık tartışmalarına neden oldu
05.01.2024 - 18:13,  Güncelleme: 18:15
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İspanya'da Madrid Belediyesinin "Üç Kral Festivali" kapsamında gönderdiği kutlama mesajında beyaz bir aktörün yüzünü siyaha boyayıp aksanını değiştirerek konuşması ırkçı içerik taşıdığı gerekçesiyle tepki çekti.

Belediyenin, Üç Kral'ın gelişini kutlamak amacıyla her yıl 6 Ocak'ta gerçekleştirilen festival için yayımladığı video mesaj eleştiri topladı.

Mesajda üç kraldan biri olarak bilinen ve genellikle Orta Doğulu veya siyahi bir adam olarak tasvir edilen Balthazar'ı canlandıran aktörün, yüzünü siyaha boyamış ve aksanını değiştirerek konuşan bir beyaz olması dikkati çekti.

Muhalefetteki Sosyalist İşçi Partisi (PSOE), görüntüleri "iğrenç ve utanç verici" olarak nitelendirdi.

Öte yandan, Madrid Belediyesi yetkilileri, Cadena Ser radyosuna yaptıkları açıklamada, mesaj için 5 siyahi ve 1 beyaz aktör ile anlaştıklarını ancak 2 siyahi aktörün Kovid-19 hastalığına yakalanması nedeniyle görüntüleri beyaz aktör ile çekmek zorunda kaldıklarını savundu.

Festival yıllardır tepkilere yol açıyor

Festival kapsamında düzenlenen kutlamalara tepki, son yıllarda ırkçı içerik taşıdığı gerekçesiyle arttı.

Eleştirmenler, Balthazar'ın siyahi bir kişi tarafından canlandırılması yönünde çağrılar yapmaya başladı.

Kaynak: AA
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İspanya, Madrid, Kültür, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Madrid Belediyesi, Üç Kral Festivali kutlamalarında ırkçılık tartışmalarına neden oldu - Son Dakika
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