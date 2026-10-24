Madrid'de emekliler yürüdü, INSS'ye göre 2,4 milyon kişi bin avrodan az aylık alıyor

İspanya'nın başkenti Madrid'de gösteri düzenleyen binlerce emekli, "insan onuruna yakışır emekli aylığı" talebiyle yürüyüş yaptı.

"Kamu emeklilik sistemini savunun" sloganıyla organize edilen gösteriye işçi sendikaları ve bazı sivil toplum örgütleri de destek verdi.

Emekli aylıklarında enflasyona endeksli artış, cinsiyetler arası ücret eşitsizliğinin sona erdirilmesi, en düşük emekli aylığının asgari ücretle eşitlenmesi, "insan onuruna yakışır emekli aylığı" talep eden göstericiler, kamu sisteminin özelleştirilmesine de karşı çıktı.

Sendika yöneticileri, yaptıkları açıklamalarda, emekli aylıklarındaki yıllık zamlara rağmen kontrolsüz enflasyonun ve satın alma gücündeki kaybın yaşam kalitesini düşürdüğünü ve geçim sıkıntısını artırdığını belirtti.

İspanya'da ortalama emekli aylığı 1574 avro olmasına rağmen Ulusal Sosyal Güvenlik Enstitüsüne (INSS) göre emeklilerin üçte birinden fazlası (2,4 milyon kişi) bin avrodan az aylık alıyor.

Gösteriye katılan 67 yaşındaki emeklilerden Rosaria da "Ay sonunu getiremiyoruz. Geleceğimizle adeta kumar oynuyoruz." şeklinde konuştu.

Madrid'deki protestonun, Fransa ve İtalya gibi çeşitli Avrupa ülkelerindeki gösterilerle aynı dönemde yapılması dikkati çekti.