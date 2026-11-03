Madrid'de Sol Meydanı'ndaki kamp eylemi 334 kişinin tahliyesiyle sona erdi - Son Dakika
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Madrid'de Sol Meydanı'ndaki kamp eylemi 334 kişinin tahliyesiyle sona erdi

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Madrid'de konut krizine karşı Sol Meydanı'nda 26 Eylül'den bu yana sürdürülen kamp eylemi 38. gününde polisin müdahalesiyle sona erdi. Yerel saatle 03.00'te başlayan operasyonda 400 polis, meydandaki 334 kişiyi tahliye etti; polise direnen iki gösterici gözaltına alındı.

İspanya'da konut krizine tepki olarak başkent Madrid'deki Sol Meydanı'na çadırlarla başlatılan kamp kurma eylemi 38. gününde polisin müdahalesiyle sonlandı.

Madrid'de 400 kişilik polis ekibi, yerel saatle 03.00'te (TSİ 05.00) Sol Meydanı'nda kamp kuran 334 kişiyi tahliye etti.

Konut krizine karşı 26 Eylül tarihinden bu yana aralıksız eylem yapan grubun meydandan çıkartılmasının ardından çadırların sökülmesi ve temizlik işlemleri başlatıldı.

Polise direnen göstericilerden ikisinin gözaltına alındığı açıklandı.

Eylemciler, konut krizine karşı 11 Kasım'da yapılacak genel greve hazırlık yapma gerekçesiyle, geçen hafta sonunda meydandan ayrılma kararı alsa da çok az sayıda çadır kaldırılmıştı.

Madrid'deki kamp kurma eylemini sonlandırmak ve polis müdahalesi yapmak için, sağ görüşlü Halk Partisi'nin (PP) iktidarında olan Madrid özerk yönetim hükümetinin başkanı İsabel Diaz Ayuso iki kez mahkemeye başvursa da mahkeme eylemin anayasal bir hak olduğunu belirterek, polis müdahalesini reddetmişti.

İspanya'da konut krizi

İspanya'da son yıllarda tüm anketlerde İspanyolların öncelikli sorunu olarak çıkan konut krizi, 23 Eylül'de Madrid'de Mari Carmen adlı 87 yaşındaki bir kadının 70 yıldır kiralık olarak yaşadığı evden zorla çıkarılmasıyla ülke genelinde yeni bir boyuta taşındı.

Mari Carmen'e destek için Madrid'de 26 Eylül'de yapılan büyük gösterinin ardından Sol Meydanı'nda kamp kurma eylemi başladı.

Bu eylem Barselona, Valensiya, Las Palmas gibi İspanya'nın farklı kentlerinde de küçük boyutlu da olsa yayıldı.

Hastanede tedavi görürken 7 Ekim'de hayatını kaybeden Mari Carmen'in ardından ülke genelinde gösteriler devam etti.

Azınlık sol koalisyon hükümeti, konut krizine karşı bazı acil önlemler alsa da, kalıcı çözümler isteyen sivil toplum örgütleri kiraların yüzde 50 düşürülmesini, süresiz kira sözleşmeleri yapılmasını ve spekülatif fonların elindeki mülklerin kamulaştırılmasını talep ediyor.

İspanya'da 29 Kasım'da erken genel seçime gidilmesine neden olan konut krizine karşı 11 Kasım'da genel grev düzenlenecek.

Kaynak: AA
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