Maduro'dan Ulusal Seferberlik Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Maduro'dan Ulusal Seferberlik Çağrısı

22.08.2025 07:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Venezuela, ABD'nin savaş gemisi gönderimine karşı Maduro öncülüğünde seferberliğe gitmeye hazırlanıyor.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin Venezuela yakınlarındaki Karayip Denizi'ne 3 savaş gemisi gönderme kararının ardından ulusal seferberlik çağrısında bulunacağını belirtti.

Başkent Karakas'ta katıldığı askeri bir törende konuşma yapan Maduro, Venezuela'nın tehditlere boyun eğmeyeceğini ve halkın topyekun bir şekilde ülkesini savunmaya hazır olduğunu söyledi.

Maduro, cumartesi ya da pazar günü ulusal seferberlik çağrısı yapacağını vurgulayarak, "Başkomutan olarak tüm milisleri, yedek askerleri ve gönüllü olarak kaydolmak isteyen vatandaşları Ulusal Egemenlik ve Barış Planı kapsamında silah altına davet ediyorum. Venezuela barış istiyor ve Venezuela barış istiyorsa barış olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Venezuela'da güvenlik güçlerinin mahalle ve bölgelerde organize edilmesi için oluşturulan kamu güvenliği programı "Cuadrantes de Paz" (Barış Kareleri) etkinliğine de katılan Maduro, ülke genelinde, Bolivarcı Ulusal Milis güçlerinin 5 bin 336 bölgede konuşlandırıldığını kaydetti.

Maduro, şöyle konuştu:

"Biz, Chavez'in (eski Devlet Başkanı Hugo Chavez) zamanında yaptığı gibi emperyalist ABD'ye olan askeri bağımlılığı ve Latin Amerika'da darbe girişimleri ile diğer ideolojik, kurumsal ve siyasi tahakküm yöntemleri üzerinden dayatılan işgal orduları tezlerini reddettik. Venezuela, ABD emperyalizmin tüm garip, abartılı ve suç niteliğindeki tehditleri karşısında yeniden zafer kazanacaktır. Bu zaferin garantisi halkın gücü, askeri güç ve polis gücünün birliğidir."

Venezuela basınına göre, Maduro'nun 'Barış Kareleri' hamlesi, ABD'nin Karayipler'deki artan askeri varlığına karşı ulusal savunma ve egemenlik mesajı verme amacı taşıyor.

Maduro, dünkü konuşmasında ABD'yi hedef alarak, "Bunu dünya bilsin, imparatorluklar bilsin: Venezuela'nın bugün her zamankinden daha fazla imkanı var. Bu yüzden barış içindeyiz ve barış içinde olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullanmıştı.

???????

???????

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Nicolas Maduro, Venezuela, Politika, Güvenlik, Savunma, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maduro'dan Ulusal Seferberlik Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu
5-0’lık tarihi maç İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları 5-0'lık tarihi maç! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Evin bodrum katındaki atölyede tüp patladı: 2 yaralı Evin bodrum katındaki atölyede tüp patladı: 2 yaralı
Türk bayrağında direk dansı Görüntüler Valiliği harekete geçirdi Türk bayrağında direk dansı! Görüntüler Valiliği harekete geçirdi
İsrail Gazze’nin topyekün işgali için ilk adımı attı, Hamas’tan yanıt gecikmedi İsrail Gazze'nin topyekün işgali için ilk adımı attı, Hamas'tan yanıt gecikmedi
Sevgili adaylarından ’’CV’’ isteyen Derin Talu aradığı kişiyi buldu Sevgili adaylarından ''CV'' isteyen Derin Talu aradığı kişiyi buldu
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’ten şiddet iddialarına ilk yanıt geldi Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'ten şiddet iddialarına ilk yanıt geldi
Hurdaya dönen 15 milyonluk Ferrari, futbolcuya satıldı Hurdaya dönen 15 milyonluk Ferrari, futbolcuya satıldı
Atılan manşetler bomba Bütün ülke Fenerbahçe-Benfica maçını konuşuyor Atılan manşetler bomba! Bütün ülke Fenerbahçe-Benfica maçını konuşuyor
İstanbul Valiliği’nden sahipsiz hayvanlarla ilgili talimat: İvedilikle toplanmalı İstanbul Valiliği'nden sahipsiz hayvanlarla ilgili talimat: İvedilikle toplanmalı

07:19
Tarihin en ölümcül hastalığı veba yeniden hortladı
Tarihin en ölümcül hastalığı veba yeniden hortladı
20:25
Özel’in Çerçioğlu ile konuşması olay: Gözünün içine bakıp sordum...
Özel'in Çerçioğlu ile konuşması olay: Gözünün içine bakıp sordum...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2025 07:34:29. #7.13#
SON DAKİKA: Maduro'dan Ulusal Seferberlik Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.