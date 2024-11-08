Maduro, Trump ile Diyalog İstiyor - Son Dakika
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Maduro, Trump ile Diyalog İstiyor

Maduro, Trump ile karşılıklı anlayışa dayalı diyaloga açık olduklarını belirtti.

08.11.2024 22:46
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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump ile karşılıklı anlayışa dayalı bir diyaloğa olumlu baktıklarını söyledi.

Maduro, başkent Caracas'ta katıldığı özel bir televizyon programında, Trump'ı seçim zaferinden ötürü tebrik etti.

Trump ile yeni dönemde iyi ilişkiler kurmak istediklerini dile getiren Maduro, "Trump'ın ilk dönemi bizim için iyi geçmedi. Bu yeni bir başlangıçtır. Kazan-kazan anlayışıyla her iki ülkenin menfaatine bir ilişki kurmaya hazırız. İkili ilişkilerimiz ne kadar gergin geçmiş olsa da Trump'a iki kez suikast girişimi yapıldığında, onunla dayanışma içerisinde olduğumu ifade etmekten bir saniye bile kaçınmadım." dedi.

Maduro, "Venezuela Anayasası tarafından seçilmiş Devlet Başkanı olarak sizinle ve tüm dünya ile pozitif bir diyalog kurmaya her zaman hazır olduğumu bilmenizi isterim." diye konuştu.

"Trump'ı altın fırsatlar bekliyor; bu savaşları bitirebilir"

Trump'ın seçim vaatlerine vurgu yapan Maduro, "Trump, seçim kampanyasında ülkesinin ekonomik kapasitesini artıracağını söyledi. Aynı zamanda Gazze ve Filistin halkına karşı yürütülen savaşı ve Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşı da sona erdirme sözü verdi. Trump'ı altın fırsatlar bekliyor; bu savaşları bitirebilir." ifadelerini kullandı.

Maduro, ABD'nin yeni yönetimiyle kurulacak muhtemel bir diyaloğa değinerek, "Venezuela, kendisiyle karşılıklı anlayışa dayalı diyalog kurmak isteyen herkesle ortak çalışmaya hazır." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, ilk döneminde Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun 2018'de kazandığı devlet başkanlığı seçim sonucunu tanımamış ve Maduro yönetimine tek taraflı yaptırımlar uygulamıştı.

Kaynak: AA

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