Venezuela Devlet Başkanı Maduro, yurt dışına göç eden vatandaşlarına ülkeye dönme çağrısı yaptı - Son Dakika
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Venezuela Devlet Başkanı Maduro, yurt dışına göç eden vatandaşlarına ülkeye dönme çağrısı yaptı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkeyi terk eden Venezuelalılara seslenerek, ülkeye dönmelerini ve onlara yardım edecek özel projeler üzerinde çalıştıklarını belirtti. Maduro, ABD yaptırımlarının kaldırılması halinde Venezuelalıların en geç bir yıl içinde ana vatanlarına dönebileceğine inandığını ifade etti.

29.02.2024 05:49
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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, yurt dışına göç eden vatandaşlarına ülkeye dönmeleri çağrısı yaptı.

Devlet televizyonuna açıklamada bulunan Maduro, yurt dışındaki Venezuelalı göçmenlerin korunması ve onlara yardım edilmesi için özel proje üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Maduro, ülkesine yönelik devam eden ABD yaptırımlarını hatırlatarak tüm ekonomik ambargoların kaldırılması halinde "en geç bir yıl içinde" Venezuelalıların ana vatanlarına dönebileceğine inandığını kaydetti.

Yurt dışına göç eden Venezuelalılara seslenen Maduro, "Göçmenler, topraklarına geri dönmeli, ülkenin onlara ihtiyacı var. Ana vatana dönen kardeşlerimiz için kapsamlı sosyal programlar hazırlıyoruz. Dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan Venezuelalılar, oldukça zor ekonomik koşullarda yaşıyor. " dedi.

Devlet Başkanı Maduro, Venezuela'nın "haksız yaptırımlara" maruz kaldığı için halkının ülkeyi terk etmek zorunda bırakıldığını ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Venezuela Devlet Başkanı Maduro, yurt dışına göç eden vatandaşlarına ülkeye dönme çağrısı yaptı - Son Dakika

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