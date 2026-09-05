Magdeburg'da binlerce kişi demokrasi ve hoşgörü için meydanlardaydı - Son Dakika
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Magdeburg'da binlerce kişi demokrasi ve hoşgörü için meydanlardaydı

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Saksonya-Anhalt eyalet seçimleri öncesi Magdeburg'da düzenlenen gösteriye sendikaların ve sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla on binlerce kişi katıldı. İklim aktivisti Luisa Neubauer, AfD'nin söylemlerini benimsemenin büyük hata olacağını belirterek, demokrasi ve özgürlüklerin savunulması çağrısında bulundu.

BERLİN (AA) – Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde yarın yapılacak eyalet meclisi seçimleri öncesinde Magdeburg kentinde demokrasi ve hoşgörü gösterisi düzenlendi.

Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre, sendikaların ve sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla binlerce kişi, demokrasi ve hoşgörü talebiyle düzenlenen gösteriye katılmak amacıyla Magdeburg'daki Katedral Meydanı'nda toplandı.

Burada konuşma yapan iklim aktivisti Luisa Neubauer, demokratik partilerin aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisinin söylemlerini benimsemesini eleştirerek, "Demokrasimizi, özgürlüğümüzü ve yaşam temellerimizi savunmaya zerre kadar ilgi duymayanların çözüm önerilerini benimsemek şu anda yapılabilecek en büyük hata olur." ifadesini kullandı.

Neubauer, AfD'den mümkün olduğunca net bir biçimde ayrışılması gerektiğini savundu.

Kamu yayıncısı MDR'in haberine göre gösteriyi düzenleyenler, eyleme 15 bin kişinin katıldığını belirtti.

Haberde, gösteri öncesinde düzenlenen yürüyüşte 6 bin kişinin şehir merkezinden Katedral Meydanı'na yürüdüğü ifade edildi.

Polis ise Magdeburg'da düzenlenen tüm eylemlere yaklaşık 10 bin kişinin katıldığını ve Katedral Meydanı'nda da 8 bin kişinin toplandığını açıkladı.

6 Eylül'de yapılacak seçimler için yapılan anketlerde AfD, yüzde 40'ın üzerindeki oy oranıyla açık ara önde görülüyor.

AfD'nin eyalet meclisinde mutlak çoğunluğu elde etmesi durumunda, Almanya'da ilk kez bir eyalet hükümetini kurma olasılığı bulunuyor.

İç istihbarattan sorumlu Saksonya-Anhalt Anayasayı Koruma Teşkilatı, bu eyalette AfD'yi 2023'te "kesinleşmiş aşırı sağcı" olarak sınıflandırmıştı.

Kaynak: AA

Demokrasi, Güncel, Son Dakika

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