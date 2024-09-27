Maggie Smith 89 Yaşında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Maggie Smith 89 Yaşında Hayatını Kaybetti

Maggie Smith 89 Yaşında Hayatını Kaybetti

Harry Potter'ın Minerva McGonagall'ı Maggie Smith, Londra'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

27.09.2024 17:48
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Harry Potter film serisinde Minerva McGonagall'ı canlandıran İngiliz aktrist Maggie Smith, Londra'da tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybetti.

Smith'in oğulları Toby Stephens ve Chris Larkin yaptıkları ortak açıklamada, annelerinin tedavi gördüğü Chelsea and Westminster Hastanesi'nde hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sahne hayatına 1952'de başlayan, sinemaya ise 1956'da "Evdeki Çocuk" filmiyle giren 89 yaşındaki Smith, kariyeri boyunca çok sayıda sinema, tiyatro ve televizyon yapımında yer aldı.

Muriel Spark'ın "Bayan Jean Brodie'nin Baharı" romanından uyarlanan 1969 yapımı "Genç Kızlar" filmindeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ı kazanan Smith, 1978 yapımı Kaliforniya Suiti filmindeki rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscar'ının sahibi oldu.

Smith, son dönemde Harry Potter serisinde Profesör Minerva McGonagall, Downton Abbey dizisinde Violet Crawley, Lady in the Van filminde ise Bayan Shepherd karakterlerine hayat vermişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Maggie Smith 89 Yaşında Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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