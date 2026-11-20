İngiltere Siber Güvenlik ve Özel Harekat Komutanı Orgeneral Rob Magowan, Rusya, İran, Çin ve Kuzey Kore'nin siber ortamda İngiltere için bir tehdit olduğunu ve düşmanlara karşı siber saldırılar düzenlediklerini söyledi.

Orgeneral Magowan, Sky News televizyonuna yaptığı açıklamada İngiltere'nin ciddi bir siber saldırı riski altında olduğunu belirtti.

İngiliz siber saldırı güçlerinin tehditlere tehditle karşılık verdiğini anlatan Magowan, "Dünyada farklı tehditler var Rusya, Çin, İran ve Kuzey Kore, bizim yaşam tarzımıza tehdit teşkil ediyor. Siber alanda bize operasyonlar düzenliyorlar. Siber alanda bize operasyon düzenlemenin onlara bir bedeli olacağını bilmeliler. Bizim yaptığımız da budur." diye konuştu.

Magowan, İngiltere'nin Çin ve Rusya'yla siber alanda bir savaş halinde olup olmadığı sorusuna, "Savaştayız diyemem ama barışta da değiliz. Savaşın sınırındaki hibrit bir alandayız. Büyük bir tehdit olduğuna ilişkin hiçbir kuşku yok." dedi.

Samlesbury bölgesindeki komutanlık karargahı ile farklı merkezlerden tüm operasyonları yürüttüklerini söyleyen Magowan, "Mücadele ettiğimiz hasımlarımız arasında Rusya, Çin, İran ve Kuzey Kore'den söz ettik. Biz ayrıca diğer güvenlik kurumlarıyla işbirliği halinde organize suç hedeflerini, suçluları ve başta çocuklar olmak üzere insanlara çevrim içi ortamda zarar verenleri de hedef alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Magowan, İngiltere'nin düşmanlarına yönelik olarak, "İngiltere'ye siber alanda operasyon düzenlemek isterseniz, karşınızda bizi bulacaksınız. Tehdidiniz tehditle ve tepkiyle karşılık bulacak." dedi.

Siber dünyanın önemli bir savaş alanı haline dönüştüğünü anlatan Magowan, Siber Güvenlik ve Özel Harekat Komutanlığının siber saldırılar düzenlediğini söyledi.

Bilgisayar ağlarına sızarak içeriden operasyon yapma kabiliyetine sahip olduklarını kaydeden Magowan, "Bazen caydırıcı oluyoruz. Ancak kimi zaman caydırıcılık mümkün olmuyor çünkü gerçekleştirdiğimiz operasyonların etkileri düşmanlarımız tarafından her zaman açıkça fark edilemiyor. Buradaki amaç, açık çatışma seviyesine ulaşmadan karşı tarafa bir bedel ödetmek." değerlendirmesinde bulundu.

Magowan, yapay zekanın da hızla güçlenen bir siber güvenlik tehdidi taşıdığını vurguladı.