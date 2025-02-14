Maha Kumbh Mela'da 500 Milyon Kişi Yıkandı - Son Dakika
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Maha Kumbh Mela'da 500 Milyon Kişi Yıkandı

Hindistan'da düzenlenen Maha Kumbh Mela festivali, 500 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladı.

14.02.2025 22:16
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Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde 13 Ocak'ta başlayan Maha Kumbh Mela festivali kapsamında, 500 milyonu aşkın kişinin ülkede "kutsal su" olarak kabul edilen nehirlere girerek yıkandığı bildirildi.

Asian News International'ın (ANI) haberine göre, eyaletin Allahabad kentinde 12 yılda bir düzenlenen ve "dünyanın en büyük dini festivali" olarak kabul edilen Maha Kumbh Mela'ya gösterilen yoğun ilgi devam ediyor.

Eyalet yönetimi, festivalin başlangıcından beri 500 milyondan fazla kişinin günahlarından arınmak için "kutsal su" olarak kabul edilen nehirlerde yıkandığını belirtti.

Yetkililer, Maha Kumbh Mela festivalinin dünya genelinde bu kadar büyük katılımcı sayısına ulaşan ilk etkinlik olduğunu kaydetti.

Yetkili Akansha Rana, 300 personelin su kaynaklarının temizliğini sağlamak amacıyla farklı noktalardan filelerle nehri temizlediğini ve bunun "Guinness dünya rekoru" kırdığını açıkladı.

Rana, yarın 15 bin temizlik personelinin sokakları süpüreceğini belirterek, bunun da yeni bir dünya rekoru olacağını ifade etti.

Yetkililer, festivalin bitmesine 12 gün kala toplam ziyaretçi sayısının 550 milyonu aşmasının öngörüldüğünü bildirdi.

Dünyanın en büyük dini festivali

Hindular, kutlamalar sırasında Ganj Nehri'nde yıkanmanın günahlardan arınmalarına ve ölüm ile yeniden doğuş döngüsünden kurtulmalarına yardımcı olacağına inanıyor.

Maha Kumbh Mela, "dünyanın en büyük dini festivali" kabul ediliyor. Allahabad kentinde, 2001'de Ganj Nehri'ne girmek için aynı gün bir araya gelen 60 milyon kişi, dünya rekoru kırmıştı.

Ayrıca milyonlarca Hindu, Kovid-19 salgınına rağmen 2021 yılında Triveni Sangam Nehri'ne girerek yıkanmıştı.

Kaynak: AA

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