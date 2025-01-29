Maha Kumbh Mela'da İzdiham: Yaralılar ve Kayıplar Var

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YENİ DELHİ, 29 Ocak (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde Hindistan'ın büyük Hindu festivali Maha Kumbh Mela kutlamaları sırasında çıkan izdihamda çok sayıda kişi yaralandı. Öte yandan çok sayıda kişinin de hayatını kaybettiğinden endişe ediliyor.

Çarşamba günü sabah saatlerinde kutsal yıkanma töreni için on binlerce kişinin üç nehrin birleştiği yer olan ve Hindu geleneğinde kutsal kabul edilen Triveni Sangam'da toplanmasının ardından bariyerin yıkılmasıyla izdiham çıktı.

Yetkililerin verdiği bilgilere göre yaralılar hızla ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yerel yetkililer henüz ölü sayısı konusunda bir açıklama yapmazken, yerel medyada çıkan birçok haberde sayının 10'un üzerine olduğu bildirildi.

Yerel Hindustan Times gazetesi, gelişmeler hakkında bilgi sahibi olan kişilerin, isimleri gizli kalmak koşuluyla yaptıkları açıklamada hastaneye en az 15 kişinin cansız bedeninin getirildiğini söylediğini aktardı.