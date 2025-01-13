Maha Kumbh Mela Festivali Başladı - Son Dakika
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Maha Kumbh Mela Festivali Başladı

Allahabad'da 12 yılda bir düzenlenen Maha Kumbh Mela Festivali, milyonların katılımıyla başladı.

13.01.2025 14:19
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Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinin kuzeyindeki Allahabad kentinde 12 yılda bir düzenlenen ve 45 gün süren dünyanın en büyük dini töreni kabul edilen "Maha Kumbh Mela" Festivali başladı.

Hindistan basınına göre, festival için uzun süredir büyük hazırlıklar yapılan kentte ziyaretçilerin konaklaması için 160 binden fazla çadır ve yaklaşık 400 kilometre uzunluğunda geçici yollar inşa edildi. Bölgeye hastaneler, itfaiye hizmetleri ve binlerce seyyar tuvalet kuruldu.

Allahabad kentinde düzenlenen festival kapsamında milyonlarca kişi, yıkanıp günahlarından arınmak amacıyla Triveni Sangam Nehri'ne giriyor.

Kutsal su olarak kabul edilen, Ganj, Yamuna ve Saraswati nehirlerinin birleştiği noktadaki Triveni Sangam Nehri'ne 45 gün boyunca rekor sayıda, 400 milyondan fazla Hindu'nun "hacı" olmak için girmesi bekleniyor.

Triveni Sangam Nehri'nin bulunduğu Allahabad, Hindular için özellikle kutsal kabul ediliyor.

12 yılda bir kutlanan "Maha"

Etkinlik, her 3 yılda bir Allahabad, Haridwar, Ujjain ve Nashik kentlerinde dönüşümlü düzenleniyor.

Ancak Haridwar, Ujjain ve Nashik kentlerinde "Kumbh Mela" adıyla daha küçük çaplı gerçekleştirilen festival, 12 yılda bir Allahabad kentinde "Maha" yani "büyük festival" adı altında milyonların katılımıyla kutlanıyor.

Bu yılki kutlama, Güneş, Ay ve Jüpiter'in aynı hizaya geldiği 12'nci "Maha" olması açısından Hindular için özel önem taşıyor.

"Dünyanın en büyük dini festivali"

Hindular, kutlamalar sırasında Ganj Nehri'nde yıkanmanın günahlardan arınmalarına ve ölüm ile yeniden doğuş döngüsünden kurtulmalarına yardımcı olacağına inanıyor.

Kumbh Mela, "dünyanın en büyük dini festivali" kabul ediliyor. 2001'de 60 milyon kişi, aynı gün Ganj Nehri'ne girmek için Allahabad kentinde bir araya gelerek dünya rekoru kırmıştı.

Ayrıca 2021'deki Kovid-19 salgınına rağmen milyonlarca Hindu, Triveni Sangam Nehri'ne girerek yıkanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Maha Kumbh Mela Festivali Başladı - Son Dakika

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