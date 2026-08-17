Mahalle Sakinlerinden İmece Dayanışması - Son Dakika
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Mahalle Sakinlerinden İmece Dayanışması

Mahalle Sakinlerinden İmece Dayanışması
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Muzaffer Kalem'in fındıkları, hastalık nedeniyle toplayamadı. Mahalleli imece usulü topladı.

ORDU'nun Çatalpınar ilçesinde 15 gün önce bahçesinde çalışırken üzerine taş düşmesi sonucu yaralanan Fatsa Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü Muzaffer Kalem'in (44) fındıkları, mahalle sakinleri tarafından imece usulüyle toplandı.

Çatalpınar ilçesi Karahasan Mahallesi'nde yaşayan Fatsa Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü Muzaffer Kalem, 15 gün önce fındık bahçesinde çalıştığı sırada üzerine taş gelmesi sonucu yaralandı. Yaralanmasının ardından evde istirahat eden Kalem, sağlık durumu nedeniyle bahçesine giremedi. Hasat zamanı gelen fındıkların dalda kalmaması için mahalle sakinleri harekete geçerek, Kalem'in Yuva Düzü, Tahnallık ve Karabayır mevkilerindeki fındık bahçelerine girdi.

DAYANIŞMA ÖRNEĞİ

Vatandaşlar sepetlerini alıp yağmur ve zorlu arazi şartlarına rağmen Kalem'in bahçesindeki fındıklar imece usulü toplayıp verdi. Bu dayanışmanın Anadolu'nun geleneksel imece kültürünü yaşattıklarını belirten mahalle sakinleri, Muzaffer Kalem'in hastanede görev yaptığı süre boyunca hemşehrilerine yardım etmek için gösterdiği gayretin karşılığını bu kez dayanışmayla vermek istediklerini ifade etti.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mahalle Sakinlerinden İmece Dayanışması - Son Dakika

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