Mahalleli Çukurları Halılarla Kapatıyor! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mahalleli Çukurları Halılarla Kapatıyor!

Mahalleli Çukurları Halılarla Kapatıyor!
04.06.2026 10:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Havuzlubahçe Mahallesi'nde, altyapı sonrası asfaltlanmayan yollar için halı kullandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde vatandaşlar, mahallelerinde altyapı çalışması sonrası asfaltlanmayan yollardaki çukurları halılarla kapattı.

Havuzlubahçe Mahallesi sakinleri, yaklaşık 9 ay önce altyapı çalışması gerçekleştirilen yolların yeniden asfaltlanması için Seyhan Belediyesine yaptıkları başvurularından sonuç alamadı.

Duruma tepki göstermek amacıyla sokak girişine "Tozlubahçe Mahallesi'ne hoş geldiniz" yazılı tabela da asan mahalleli, belediyeden herhangi bir dönüş olmaması üzerine çözümü halılarda buldu.

Mahalleli, altyapı çalışması sonrası asfaltlanmayan yollardaki çukurları evlerinden getirdikleri halıları sererek kapattı.

"Mahallemiz yok sayılıyor"

Mahalle sakinlerinden Cengiz Ayhan, gazetecilere, 61 yıldır mahallede ikamet ettiğini söyledi.

Yollardaki bozukluklardan çok rahatsız olduklarını anlatan Ayhan, şöyle konuştu:

"Hayatımda ilk defa bu kadar uzun bir bakımsızlık gördüm. İleride okul var, kışın öğrenciler çamurdan geçiyorlar. Yazın tozdan mahvoluyoruz. Perde açamıyoruz, nefes alamıyoruz, hiçbir şey yapamıyoruz. Yetkililere başvurduk ama geri dönüş alamıyoruz. Mahallemiz yok sayılıyor."

Murat Keklik de yoldaki çukurlara halı sererek çözüm bulmaya çalıştıklarını ifade etti.

Yoldaki çukurlar nedeniyle aracının zarar gördüğünü belirten Keklik, "Havuzlubahçe'de oturduğumu söylemekten utanıyorum. Burası köstebek yuvasından daha berbat. Yağmur yağdığında insanlar ayakkabılarını, çoraplarını çıkararak buradan geçiyor. Böyle bir insanlık var mı?" diye konuştu.

Fatma Kaplan da yollardaki toz nedeniyle havaların ısınmasına rağmen pencerelerini açamadığını kaydetti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Belediye, 3. Sayfa, Güncel, Seyhan, Adana, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mahalleli Çukurları Halılarla Kapatıyor! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’ye reddin gerekçesi açıklandı: YSK’nın butlan kararını denetlemesi mümkün değil CHP'ye reddin gerekçesi açıklandı: YSK'nın butlan kararını denetlemesi mümkün değil
İngiliz Kraliyet Donanması’na ait helikopter düştü İngiliz Kraliyet Donanması'na ait helikopter düştü
Aziz Yıldırım’dan Ederson için flaş karar Bir saniye beklemeyecek Aziz Yıldırım'dan Ederson için flaş karar! Bir saniye beklemeyecek
Tanju Özcan’a 263 yıl 6 aya kadar hapis istemi Tanju Özcan'a 263 yıl 6 aya kadar hapis istemi
Hisarcıklıoğlu’nun sözleri Bakan Kurumu mest etti Hisarcıklıoğlu'nun sözleri Bakan Kurumu mest etti
Kelkit Çayı’nda kaybolan Oğuz Kale’nin cansız bedeni bulundu Kelkit Çayı'nda kaybolan Oğuz Kale'nin cansız bedeni bulundu

10:11
Fenerbahçe’den Vlahovic bombası Tadic devrede
Fenerbahçe'den Vlahovic bombası! Tadic devrede
09:46
Bakan Şimşek yıl sonu için enflasyon tahmini verdi
Bakan Şimşek yıl sonu için enflasyon tahmini verdi
09:28
Trump’a soğuk duş Kongreden çıkan karar savaşı bitirebilir
Trump'a soğuk duş! Kongreden çıkan karar savaşı bitirebilir
09:27
Müge Anlı’nın eski eşi Burhan Akdağ saldırıya uğradı Kızının iddiası kan donduran cinsten
Müge Anlı'nın eski eşi Burhan Akdağ saldırıya uğradı! Kızının iddiası kan donduran cinsten
08:36
Dünyaca ünlü DJ Mahmut Orhan köyünde konser verdi
Dünyaca ünlü DJ Mahmut Orhan köyünde konser verdi
08:28
Can Polat cinayetinin arkasından o çete çıktı Konumlarını bakın nasıl öğrenmişler
Can Polat cinayetinin arkasından o çete çıktı! Konumlarını bakın nasıl öğrenmişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 10:19:05. #7.13#
SON DAKİKA: Mahalleli Çukurları Halılarla Kapatıyor! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.