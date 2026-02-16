Mahama'dan Köle Ticaretine Global Tanıma Çağrısı

Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, transatlantik köle ticaretinin insanlığa karşı işlenmiş en ağır suç olarak küresel düzeyde tanınması amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde girişim başlattıklarını açıkladı.

Mahama, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen 39. Afrika Birliği (AfB) Zirvesi'nin ardından sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda mart ayında BM Genel Kurulu'na sunulmak üzere bir karar tasarısı hazırladıklarını belirtti.

Transatlantik köle ticaretinin insanlığa karşı işlenmiş en ağır suç olarak küresel düzeyde tanınması amacıyla BM nezdinde girişim başlattıklarını vurgulayan Mahama, "Onarıcı adalet bize sunulmayacak. Bağımsızlık gibi birlik ve kararlılıkla kazanılmalıdır." ifadesini kullandı.

Mahama, 2025'in AfB tarafından "Tazminat Yoluyla Adalet Yılı" ilan edilmesinin önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, Afrika ve Afrika kökenli halklar için adalet ve tazminat sürecinin kurumsallaştırılması yönünde adımlar atıldığını bildirdi.

Bu kapsamda AfB Tazminat Koordinasyon Ekibi ile Uzmanlar Komitesi'nin kurulduğunu aktaran Mahama, BM ve UNESCO başta olmak üzere uluslararası kuruluşlarla temasların sürdüğünü belirtti.

Mahama, üye devletlere ulusal tazminat komisyonları kurma, özür, iade ve bağlayıcı anlaşmalar için uluslararası toplumla daha güçlü işbirliği yapma çağrısında bulundu.

AfB üyelerinden Mahama'ya destek

Gana Dışişleri Bakanı Samuel Okudzeto Ablakwa da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AfB üyesi tüm ülkelerin Mahama'nın girişimine oy birliğiyle destek verdiğini açıkladı.

Ablakwa, girişimin transatlantik köle ticaretinin insanlığa karşı en ağır suç olarak tanınmasını ve yağmalanan kültürel varlıkların iadesi dahil olmak üzere tazminat taleplerini içerdiğini kaydetti.