Mahama'dan Orta Doğu'ya Barış Çağrısı

17.03.2026 02:04
Gana Cumhurbaşkanı Mahama, Orta Doğu'daki gerilim için taraflara barış ve itidal çağrısında bulundu.

Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, Orta Doğu'da tırmanan gerilime ilişkin taraflara barış ve itidal çağrısında bulundu.

Mahama, başkent Akra'daki Jubilee House'da Gana Müftüsü Şeyh Osman Nuhu Sharubutu ve Müslüman toplum temsilcilerini iftar için kabul etti.

İftar programında konuşan Mahama, ABD, İsrail ve İran çatışmasının yalnızca Orta Doğu'yu değil tüm dünyayı etkilediğini belirtti.

Devam eden gerilimin küresel sonuçları olduğuna dikkati çeken Mahama, "ABD ve İsrail ile İran arasındaki çatışma sadece Orta Doğu'yu değil, bütün dünyayı etkiliyor. Allah'ın bu çatışmaya dahil olan herkesin kalbine dokunmasını ve bölgedeki insanlara barış getirmesini diliyoruz." dedi.

Orta Doğu'daki gerilimin küresel güvenlik, enerji piyasaları ve uluslararası ticaret üzerinde geniş kapsamlı etkiler doğurabileceğine işaret eden Mahama, dini topluluklar arasında birlik ve dayanışmanın önemine de vurgu yaptı.

Kaynak: AA

Savaşta 17. gün İran’dan Trump’a meydan okuma: Cesareti varsa gemilerini Basra Körfezi’ne getirsin Savaşta 17. gün! İran'dan Trump'a meydan okuma: Cesareti varsa gemilerini Basra Körfezi'ne getirsin
Suudi Arabistan 19 İHA’yı İmha Etti Suudi Arabistan 19 İHA'yı İmha Etti
Trump NATO’yu açık açık tehdit etti: Çok kötü sonuçları olur Trump NATO'yu açık açık tehdit etti: Çok kötü sonuçları olur
Küçükçekmece’de kanser hastası adam ölü bulundu Küçükçekmece'de kanser hastası adam ölü bulundu
2026 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu 2026 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu
Çin’den ABD’ye tarihi rest 26 savaş uçağı ve 7 savaş gemisiyle gövde gösterisi Çin'den ABD'ye tarihi rest! 26 savaş uçağı ve 7 savaş gemisiyle gövde gösterisi

23:47
23:39
22:37
22:09
21:19
21:16
