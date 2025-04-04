Mahir Polat'ın Tahliyesi için İtiraz Dilekçesi Verildi - Son Dakika
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Mahir Polat'ın Tahliyesi için İtiraz Dilekçesi Verildi

İBB Genel Sekreteri Mahir Polat'ın avukatı, müvekkilinin sağlık durumu nedeniyle tahliyesi için adli kontrol tedbirleri uygulanmasını talep etti. Mahir Polat'ın cezaevi koşullarında sağlık durumunun kötüleştiği belirtildi.

04.04.2025 20:19  Güncelleme: 21:52
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(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Mahir Polat'ın avukatı Erkam Erdem, "Mahir Polat'ın mevcut sağlık raporları, tutukluluğunun sağlığı üzerinde ciddi riskler oluşturduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Bu nedenle adli kontrol tedbirleri uygulanarak acilen tahliye edilmesini talep etmekteyiz. Sürecin hukukun temel ilkeleri doğrultusunda değerlendirilmesini bekliyor, kamuoyunun dikkatine sunuyoruz." dedi.

Silivri Cezaevi'nden hastaneye sevk edilerek anjiyo yapılan ve taburcu olduktan sonra yeniden cezaevine gönderilen İBB Genel Sekreteri Mahir Polat'ın avukatı Erkam Erdem sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Mahir Polat'ın tahliyesi için itiraz dilekçesinin verildiğini belirtti. Erdem açıklamasında şunları kaydetti:

"Mahir Polat'ın cezaevi koşullarında kötüleşen sağlık durumu nedeniyle tahliyesi için itiraz dilekçemizi verdik. Dilekçemizde de belirttiğimiz gibi, müvekkilimiz 29 Mart 2025 tarihinde 24-11'e çıkan tansiyonu nedeniyle Mehmet Akif Ersoy Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılmış ve Bt görüntüleme anjiyo işlemi yapılmış olmasına rağmen tahliye edilmemiştir. Hipertansiyon durumu, gece ve gündüz tansiyon farklılıkları ve daha önce geçirdiği anjiyolar sonucu stent takılmış olması, beyin kanaması riskini devam ettirmektedir. Mevcut sağlık raporları, tutukluluğunun sağlığı üzerinde ciddi riskler oluşturduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Bu nedenle adli kontrol tedbirleri uygulanarak acilen tahliye edilmesini talep etmekteyiz. Sürecin hukukun temel ilkeleri doğrultusunda değerlendirilmesini bekliyor, kamuoyunun dikkatine sunuyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mahir Polat'ın Tahliyesi için İtiraz Dilekçesi Verildi - Son Dakika

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