Hastaneye kaldırılan Mahir Polat: "Kardiyatik tedavi programına devam ediyorum. Bugün daha iyiyim" - Son Dakika
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Hastaneye kaldırılan Mahir Polat: "Kardiyatik tedavi programına devam ediyorum. Bugün daha iyiyim"

Hastaneye kaldırılan Mahir Polat: "Kardiyatik tedavi programına devam ediyorum. Bugün daha iyiyim"
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İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, şiddetli göğüs ağrısı ve sol kol ağrısı nedeniyle dün hastaneye kaldırıldı. Kardiyoloji servisinde müşahede altında tutulduğunu belirten Polat, 'Uzun süredir aralıklarla devam eden sorunlarım için sürdürdüğüm kardiyatik tedavi programına devam ediyorum. Bugün daha iyiyim' dedi.

(ANKARA) - İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, sağlık durumuna ilişkin, "Uzun süredir aralıklarla devam eden sorunlarım için sürdürdüğüm kardiyatik tedavi programına devam ediyorum" dedi.

Şiddetli gögüs ağrısı şikayetiyle dün hastaneye kaldırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şiddetli göğüs ağrıları, spazm ve eş zamanlı sol kol ağrıları nedeniyle dün hastaneye yatırıldığını belirten Polat, şunları kaydetti:

"Doktorlarımın kararı ile kardiyoloji servisinde müşahade altında tutuldum. Uzun süredir aralıklarla devam eden sorunlarım için sürdürdüğüm kardiyatik tedavi programına devam ediyorum. Bugün daha iyiyim. Arayan, soran, hastaneye gelen, geçmiş olsun dileklerini ileten sevgili dostlar candan teşekkür ederim, yanıt veremediğim için mahçubum, özür dilerim, kusuruma bakmayın. Candan sevgilerimle."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyolarda 19 Mart 20025'te gözaltına alınan ve 23 Mart'ta tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, cezaevinde sağlık sorunları yaşamış, süreçte anjio yapılan ve tansiyonu kontrol altına alınamayan Polat, adli tıp raporu doğrultusunda, 9 Nisan 2025'te "konutu terk etmeme" adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Anjina Pektoris, Mahir Polat, Politika, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hastaneye kaldırılan Mahir Polat: 'Kardiyatik tedavi programına devam ediyorum. Bugün daha iyiyim' - Son Dakika

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