Mahir Ünal, Düzce'de Türkiye'nin güvenlik ve güç mimarisi inşa ettiğini söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Mahir Ünal, Düzce'de Türkiye'nin güvenlik ve güç mimarisi inşa ettiğini söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Düzce Üniversitesi'nde gençlerle buluşan AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, Türkiye'nin savunma sanayisinde 2012'den itibaren oyun değiştirici konuma geldiğini söyledi. Ünal, Türkiye'nin bölgesel güvenlik ve güç mimarisi inşa ettiğini, bunun bir meydan okuma olduğunu belirtti.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mahir Ünal, "Türkiye bölgesel anlamda çok ciddi bir güvenlik ve güç mimarisi inşa ediyor. Bu bir meydan okumadır." dedi.

Düzce Üniversitesi Cumhuriyet Konferans Salonu'nda düzenlenen "Terörsüz Türkiye ve Türkiye Yüzyılı" konulu konferansta gençlerle bir araya gelen Ünal, 2012'den itibaren Türkiye'nin özellikle savunma sanayisinde oyun değiştirici bir konuma geldiğini söyledi.

Ünal, 2009'da yola çıkarken önlerine 3 hedef koyduklarını dile getirerek, "Biri demokratikleşme, biri bölgesel kalkınma, biri de terörle mücadeleydi. Yani çözüm sürecinin 3 ana parametresi vardı. Bölgede demokratikleşme, bölgesel kalkınma ve terörle mücadele." diye konuştu.

"Terörsüz Türkiye ve Türkiye Yüzyılı" açısından bugün gelinen noktanın çok önemli olduğuna dikkati çeken Ünal, hem Türkiye hem de bölge açısından ret, inkar, asimilasyon politikalarının ortadan kaldırıldığını, bölgede güvenliğin ve refahın sağlanması adına önemli adımlar atıldığını anlattı.

Ünal, sadece "Terörsüz Türkiye" değil aynı zamanda "Terörsüz bölge" söylemine sahip olduklarını vurgulayarak, hem Türkiye'de hem de bölgede terör unsurlarını tasfiye ettiklerini kaydetti.

Bugün Antalya'da COP31'in düzenlendiğine işaret eden Ünal, "131 ülke nerede, Antalya'da. Yine geçen aylarda NATO toplantısını gerçekleştirdi Türkiye. Türkiye bölgesel anlamda çok ciddi bir güvenlik ve güç mimarisi inşa ediyor. Bu bir meydan okumadır." şeklinde konuştu.

"Soykırım yaşanırken uluslararası yaptırım uygulanamıyorsa sistem çalışmıyor demektir"

Ünal, her meydan okumanın bir sınanması olduğuna değinerek, Türkiye'nin son 20 yılda bu sınanmalardan defalarca geçtiğini belirtti.

Ünal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün Suriye'de özellikle PYD, YPG unsurlarının feshedilmesi, PKK'nın varlığını sona erdirmesi ve diğer taraftan IŞİD ve benzer örgütlere bölgede nefes aldırılmaması sizler için bir anlam ifade ediyor. Önümüzdeki 20 yıl Türkiye bölgede tali ittifakların aktörü olarak değil düzen kurucu bir ülke olarak var olmalıdır. Gazze'de soykırım yaşanırken, bütün dünyanın gözü önünde çocuklar keskin nişancılar tarafından öldürülürken buna yaptırım uygulanamıyorsa, Birleşmiş Milletler, UNESCO, UNICEF, Avrupa Birliği gibi küresel sistemin kurumları uluslararası ölçekte yaptırımlar uygulamıyorsa sistem çalışmıyor demektir. Dolayısıyla yeni bir dünya kurulurken Türkiye o kurulan dünyanın tali aktörü değil düzen kurucu aktörü olmak zorundadır. Eğer biz bunu başaramazsak önümüzdeki 20, 30 yıl çocuklarımız düzen kurucu bir ülkenin değil, tali ittifakların aktörü olan bir ülkenin çocukları olarak yaşayacaklar."

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ve DÜ Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir de konuşmalarında, "Terörsüz Türkiye ve Türkiye Yüzyılı" yolunda atılan adımların ülkenin kalkınmasının önünü açtığını ifade etti.

Konferansın ardından Düzce Valiliği ve AK Parti Düzce İl Başkanlığını ziyaret eden Ünal, Vali Mehmet Makas ve AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ile görüştü.

Kaynak: AA
Düzce ÜniversitesiYerel HaberlerDış PolitikaMahir ÜnalPolitikaAK PartiTürkiyeGüncelDüzceSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bursa’daki hurda Boeing 747’nin kokpiti Gebze’de bir bahçeye taşındı: Yeni sahibi 200 bin TL ödedi Bursa'daki hurda Boeing 747'nin kokpiti Gebze'de bir bahçeye taşındı: Yeni sahibi 200 bin TL ödedi
3’ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti’ye geçebilir 3'ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti'ye geçebilir
İki çay içti, ödediği hesaba bakın Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı İki çay içti, ödediği hesaba bakın! Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı
İki çay içti, ödediği hesaba bakın Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı İki çay içti, ödediği hesaba bakın! Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı
AK Parti’den Şahap Kavcıoğlu’nun istifasına ilk yorum AK Parti'den Şahap Kavcıoğlu'nun istifasına ilk yorum
Devletin en kritik kurumu DDK’nın eski başkanı Yunus Arıncı’yla ilgili rüşvet iddiası Aldığı paraya bakın Devletin en kritik kurumu DDK'nın eski başkanı Yunus Arıncı'yla ilgili rüşvet iddiası! Aldığı paraya bakın
18:14
Doğaya 14 kurt bıraktılar Sonrasında yaşananlar inanılmaz
Doğaya 14 kurt bıraktılar! Sonrasında yaşananlar inanılmaz
17:59
Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi Belgrad’da son yolculuğuna uğurlandı
Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi Belgrad'da son yolculuğuna uğurlandı
17:50
Evin temelini kazarken servet buldular
Evin temelini kazarken servet buldular
17:38
Altın yatırımcılarına dev bankadan kötü haber Tüm dengeler değişti
Altın yatırımcılarına dev bankadan kötü haber! Tüm dengeler değişti
17:37
Emekli zammı için çok konuşulacak rakam Bu tahmin ilk kez dillendiriliyor
Emekli zammı için çok konuşulacak rakam! Bu tahmin ilk kez dillendiriliyor
16:45
Fatma Betül Sayan Kaya kadar kazanan bir isim daha var Ali Paslı, 3 ayda 2,4 milyar kar elde etti
Fatma Betül Sayan Kaya kadar kazanan bir isim daha var! Ali Paslı, 3 ayda 2,4 milyar kar elde etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 19:01:38. #.0.3#
SON DAKİKA: Mahir Ünal, Düzce'de Türkiye'nin güvenlik ve güç mimarisi inşa ettiğini söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android