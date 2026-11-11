Mahir Ünal, Düzce'de Türkiye'nin güvenlik ve güç mimarisi inşa ettiğini söyledi

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mahir Ünal, "Türkiye bölgesel anlamda çok ciddi bir güvenlik ve güç mimarisi inşa ediyor. Bu bir meydan okumadır." dedi.

Düzce Üniversitesi Cumhuriyet Konferans Salonu'nda düzenlenen "Terörsüz Türkiye ve Türkiye Yüzyılı" konulu konferansta gençlerle bir araya gelen Ünal, 2012'den itibaren Türkiye'nin özellikle savunma sanayisinde oyun değiştirici bir konuma geldiğini söyledi.

Ünal, 2009'da yola çıkarken önlerine 3 hedef koyduklarını dile getirerek, "Biri demokratikleşme, biri bölgesel kalkınma, biri de terörle mücadeleydi. Yani çözüm sürecinin 3 ana parametresi vardı. Bölgede demokratikleşme, bölgesel kalkınma ve terörle mücadele." diye konuştu.

"Terörsüz Türkiye ve Türkiye Yüzyılı" açısından bugün gelinen noktanın çok önemli olduğuna dikkati çeken Ünal, hem Türkiye hem de bölge açısından ret, inkar, asimilasyon politikalarının ortadan kaldırıldığını, bölgede güvenliğin ve refahın sağlanması adına önemli adımlar atıldığını anlattı.

Ünal, sadece "Terörsüz Türkiye" değil aynı zamanda "Terörsüz bölge" söylemine sahip olduklarını vurgulayarak, hem Türkiye'de hem de bölgede terör unsurlarını tasfiye ettiklerini kaydetti.

Bugün Antalya'da COP31'in düzenlendiğine işaret eden Ünal, "131 ülke nerede, Antalya'da. Yine geçen aylarda NATO toplantısını gerçekleştirdi Türkiye. Türkiye bölgesel anlamda çok ciddi bir güvenlik ve güç mimarisi inşa ediyor. Bu bir meydan okumadır." şeklinde konuştu.

"Soykırım yaşanırken uluslararası yaptırım uygulanamıyorsa sistem çalışmıyor demektir"

Ünal, her meydan okumanın bir sınanması olduğuna değinerek, Türkiye'nin son 20 yılda bu sınanmalardan defalarca geçtiğini belirtti.

Ünal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün Suriye'de özellikle PYD, YPG unsurlarının feshedilmesi, PKK'nın varlığını sona erdirmesi ve diğer taraftan IŞİD ve benzer örgütlere bölgede nefes aldırılmaması sizler için bir anlam ifade ediyor. Önümüzdeki 20 yıl Türkiye bölgede tali ittifakların aktörü olarak değil düzen kurucu bir ülke olarak var olmalıdır. Gazze'de soykırım yaşanırken, bütün dünyanın gözü önünde çocuklar keskin nişancılar tarafından öldürülürken buna yaptırım uygulanamıyorsa, Birleşmiş Milletler, UNESCO, UNICEF, Avrupa Birliği gibi küresel sistemin kurumları uluslararası ölçekte yaptırımlar uygulamıyorsa sistem çalışmıyor demektir. Dolayısıyla yeni bir dünya kurulurken Türkiye o kurulan dünyanın tali aktörü değil düzen kurucu aktörü olmak zorundadır. Eğer biz bunu başaramazsak önümüzdeki 20, 30 yıl çocuklarımız düzen kurucu bir ülkenin değil, tali ittifakların aktörü olan bir ülkenin çocukları olarak yaşayacaklar."

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ve DÜ Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir de konuşmalarında, "Terörsüz Türkiye ve Türkiye Yüzyılı" yolunda atılan adımların ülkenin kalkınmasının önünü açtığını ifade etti.

Konferansın ardından Düzce Valiliği ve AK Parti Düzce İl Başkanlığını ziyaret eden Ünal, Vali Mehmet Makas ve AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ile görüştü.