Mahiroğlu soruşturmasında Halk TV'nin sosyal medya hesaplarına erişim engeli verildi

Mahiroğlu soruşturmasında Halk TV'nin sosyal medya hesaplarına erişim engeli verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Cafer Mahiroğlu hakkında yürüttüğü rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve malvarlığını aklama soruşturması kapsamında Halk TV'nin hesaplarına erişim engeli kararı verildi. Karar, YouTube, X, Facebook, Instagram, TikTok ve Telegram'ı kapsıyor.
Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen soruşturmada, Halk TV'nin sanal medya hesaplarına erişim engeli kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cafer Mahiroğlu hakkında 'Rüşvet', 'İhaleye Fesat Karıştırma' ve 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, Halk TV'nin YouTube, X, Facebook, Instagram, TikTok ve Telegram hesaplarına 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi 'gecikmesinde sakınca bulunan hallerde içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi' kapsamında erişim engeli kararı verildi.
Kaynak: DHA
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