Mahkeme Adana'da genci öldüren 2 sanığın cezasını ilk haksız hareketle indirdi - Son Dakika
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Mahkeme Adana'da genci öldüren 2 sanığın cezasını ilk haksız hareketle indirdi

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Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Sarıçam'da genci tabancayla öldüren 2 sanığa verilen cezaların nedenini açıkladı. Kararda ilk haksız hareketin gençten geldiği vurgulanarak sanıklardan birine 19 yıl, diğerine 13 yıl 6 ay 22 gün hapis verildiği belirtildi.

Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesi, merkez Sarıçam ilçesinde tartıştıkları genci tabancayla öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan 2 sanığa verilen cezaların gerekçesini açıkladı.

Yeni Mahalle'de 18 Temmuz 2023'te Ekrem İpekten'in (23) öldürülmesine ilişkin tutuklanan C.Ç. (22) ve B.Ç'ye (19) 8 Eylül'deki karar duruşmasında verilen cezalara ilişkin gerekçeli karar hazırlandı.

Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesinin kararında, sanıklar ile maktul arasında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet olduğu belirtildi.

Olay günü konuşmak için bir pastanede buluşan taraflar arasında kavga çıktığı anlatılan kararda şu tespitlere yer verildi:

"Sanık C.Ç. ve B.Ç'nin fikir ve eylem birliği içinde maktulü pastaneye çağırdıkları, sanıkların üzerlerinde tabanca taşıdıkları, olay yerine ilişkin kamera kayıtları incelendiğinde Ekrem İpekten'in pastaneye elinde sopa ile geldiği, taraflar arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine maktulün sopa ile sanıklara vurduğu, sanıkların da tabancayla ateş ederek Ekrem İpekten'i öldürdükleri, bu haliyle ilk haksız hareketin maktul Ekrem tarafından geldiği de dikkate alınarak, 'haksız tahrik altında kasten öldürme' ve 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçlarından sanık C.Ç'nin 19 yıl, B.Ç'nin ise 13 yıl 6 ay 22 gün hapisle cezalandırılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."

Kaynak: AA
3. SayfaSarıçamMahkemeGüncelAdanaSon Dakika

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