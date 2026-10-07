Mahkeme, BBB Başkanı'nın davasında 6 sanığı tahliye etti, 10 sanık tutuklu kaldı - Son Dakika
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Mahkeme, BBB Başkanı'nın davasında 6 sanığı tahliye etti, 10 sanık tutuklu kaldı

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Mahkeme, BBB Başkanı\'nın davasında 6 sanığı tahliye etti, 10 sanık tutuklu kaldı
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Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen, BBB Başkanı Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 16'sı tutuklu 63 sanığın yargılandığı davada 6 tutuklu sanık tahliye edildi. Bozbey'in de aralarında bulunduğu 10 sanığın tutukluluğu devam ederken duruşma kasım ayına ertelendi.

Bursa'da, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma" suçlarından haklarında dava açılan, İçişleri Bakanlığınca geçici tedbirle görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediyesi (BBB) Başkanı Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 16'sı tutuklu 63 sanığın yargılandığı davada 6 sanık tahliye edildi.

Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesince, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'nin konferans salonunda kapalı görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklarla taraf avukatları katıldı.

Davanın ikinci duruşmasının üçüncü günü, sanıklar ile vekillerinin dinlenmesiyle devam etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Hüseyin G, Abdulkadir A, Ahmet A, Muhkim D, Naci K. ve Tamer İ'nin tahliyelerine, Bozbey'in de aralarında bulunduğu diğer 10 sanığın ise tutukluluğunun devamına karar verdi.

Heyet, davanın 19. Ağır Ceza Mahkemesindeki kamu davasıyla birleştirilmesine yönelik taleplerin ise mahkeme heyeti değişikliği nedeniyle celse arasında değerlendirilmesine hükmetti.

Duruşma kasım ayına ertelendi.

Kaynak: AA
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