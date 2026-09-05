Mahkeme: Dicle\'deki öğretmenin maaşı faiziyle ödenecek

(ANKARA) - Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışması Sendikası (Eğitim Gücü Sen), Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde sözleşmesi askıya alınan bir öğretmene maaş ödenmemesine ilişkin açılan davada, mahkemenin öğretmene maaşının yasal faiziyle ödenmesine hükmettiğini açıkladı.

Eğitim Gücü Sen'den yapılan yazılı açıklamada, Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan sendika üyesinin, hakkında yürütülen soruşturmanın ardından sözleşmesinin askıya alındığı ve 15 Mart-5 Temmuz 2024 tarihleri arasında maaşının ödenmediği belirtildi.

Maaşın ödenmemesi üzerine açılan davada Diyarbakır 2. İdare Mahkemesi'nin, işlemin iptaline ve öğretmene ödenmeyen maaşın yasal faiziyle birlikte verilmesine karar verdiği belirtilen açıklamada, mahkemenin mevzuatta "sözleşmenin askıya alınması" şeklinde bir müesseseye yer verilmediğini belirlediği aktarıldı. Sözleşmenin askıya alınması adı altında tesis edilen işlemin, hukuken "görevden uzaklaştırma" niteliği taşıdığı kaydedildi.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki görevden uzaklaştırmaya ilişkin hükümlerin, niteliğine uygun düştüğü ölçüde sözleşmeli personele de kıyasen uygulanması gerektiğini belirten mahkemenin, görevden uzaklaştırılan memurun mali yönden korunması ve aylığının ödenmesi gerektiğini vurguladığı ifade edildi.

Kararda, sözleşmenin askıya alındığı dönemde öğretmenin sözleşmesinin yürürlükte olduğu, sözleşmesinin hayatına devam ettiği bu dönem için yoksun kaldığı maaşın verilmesi gerektiği ve başvurunun reddedilmesinde hukuka uygunluk bulunmadığı kaydedildi.

Diyarbakır 2. İdare Mahkemesi'nin 30 Haziran 2026 tarihli kararında şu ifadelere yer verildi:

"Her ne kadar mevzuatta 'sözleşmenin askıya alınması' şeklinde bir müesseseye yer verilmemiş ise de, sözleşmenin askıya alınması adı altında tesis edilen dava konusu işlemin 'görevden uzaklaştırma' niteliğinde olduğu ve 657 sayılı Kanun'da yer alan görevden uzaklaştırmaya ilişkin hükümlerin, niteliğine uygun düştüğü ölçüde 'sözleşmenin askıya alınması' durumunda da kıyasen uygulanması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Davacıya ait sözleşmenin askıya alındığı belirtilen 15.03.2024-05.07.2024 tarihleri arasında esasen sözleşmenin yürürlükte olduğu kuşkusuz olup, sözleşmenin hayatta olduğu bir dönem için davacıya yoksun kaldığı maaş ücretinin verilmesi gerektiği de açık olduğundan, davacının anılan döneme ilişkin maaş ücretinin verilmesi yönünde yapmış olduğu başvurunun reddine yönelik işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Bürokrasinin haksız barikatlarına ve hukuksuz uygulamalarına karşı üyelerimizin haklarını her platformda ve en üst perdeden savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz."