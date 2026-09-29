Mahkeme, Diyarbakır'da kafede kadını öldüren sanığa 3 ayrı suçtan 29 yıl hapis verdi - Son Dakika
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Mahkeme, Diyarbakır'da kafede kadını öldüren sanığa 3 ayrı suçtan 29 yıl hapis verdi

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Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Bağlar'da bir kafede bir kadını öldüren tutuklu sanığa 3 ayrı suçtan 29 yıl hapis cezası verdi. Sanığa olası kastla öldürme suçundan 18 yıl, kadının arkadaşını kasten öldürmeye teşebbüsten 9 yıl, ruhsatsız silah suçundan 2 yıl ceza verildi.

Diyarbakır'da geçen yıl bir kafede silahla 22 yaşındaki Mervenur Yararlık'ı öldüren, arkadaşı S.K'yi yaralayan tutuklu sanık, 3 ayrı suçtan 29 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Bülent A, maktul Mervenur Yararlık'ın ailesi, sanık avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ile kaçma şüphesini gerekçe göstererek sanığın cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Duruşmada sanık Bülent A, savunmasında, önceki beyanlarını tekrarladığını belirterek tahliyesine yönelik karar verilmesini talep etti.

Maktulün annesi Sevim ve babası Osman Yararlık da sanığın cezalandırılması talebinde bulundu.

Maktul ailesinin avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da sanığın isnat edilen suçlardan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Sanık avukatları ise müvekkillerinin tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığa Mervenur Yararlık'ı "olası kastla öldürme" suçundan 18 yıl, Yararlık'ın arkadaşı S.K'yi "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıl ve "ruhsatsız ateşli silahla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan 2 yıl hapis cezası verdi.

Merkez Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde 8 Mart 2025'te, bir alışveriş merkezinin girişinde bulunan bir kafede otururken sanık Bülent A'nın tabancayla ateş etmesi sonucunda Mervenur Yararlık hayatını kaybetmiş, arkadaşı S.K. yaralanmıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Mahkeme, Diyarbakır'da kafede kadını öldüren sanığa 3 ayrı suçtan 29 yıl hapis verdi - Son Dakika
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