Mahkeme Gaziosmanpaşa davasında Baki Aydöner'i tahliye etti, Bahçetepe tutuklu kaldı - Son Dakika
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Mahkeme Gaziosmanpaşa davasında Baki Aydöner'i tahliye etti, Bahçetepe tutuklu kaldı

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Görevinden uzaklaştırılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ile 8 sanığın yargılandığı davada mahkeme, eski CHP PM üyesi Baki Aydöner'in tahliyesine karar verdi. Bahçetepe'nin tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı 27 Ekim'e erteledi.

Görevinden uzaklaştırılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ile 8 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, eski CHP PM üyesi Baki Aydöner'in tahliyesine karar verdi. Duruşma 27 Ekim'e ertelendi.

Görevinden uzaklaştırılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin ve 8 sanığın yargılandığı davanın duruşması İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Bahçetepe ve eski CHP PM üyesi Baki Aydöner ile tutuksuz sanıklar katıldı. 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama', 'Rüşvet' ile 'Haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme' suçlarından toplam 24 yıla kadar hapis cezasının istenen Bahçetepe duruşmada savunma yaptı.

'YANIMDA AK PARTİ MECLİS ÜYESİ DE VARDI AMA BANA SUÇLAMA VAR'

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ise, "İsmini dahi bilmediğim Aziz İhsan Aktaş'ın beyanı üzerine 16 aydır cezaevindeyim. Hayatımın en onurlu 16 ayını cezaevinde geçirdiğimi de belirtmek isterim. Kendime şu soruyu soruyorum: Bırakın somut delili, kuvvetli suç şüphesini; hakkımda bir tek mağdur beyanı bile yok. Belediye başkanlığı dönemimizde ne beklettiğimiz ne de hızlandırdığımız hiçbir işlem yoktur. Ben Türk Ceza Kanunu'na göre 'fail' olamıyorum ama 'fail' olamadığım dosyada 16 aydır cezaevindeyim. Tarafıma isnat edilen baz kayıtlarıyla ilgili olarak, 1 Mayıs'ta İşçi Bayramı'nı kutlamak için şantiyeye gitmiştim. Yanımda AK Partili bir meclis üyesi de vardı; onun da baz kaydı aynı yerde. Bunun ispatıyla ilgili bir şüphe varsa lütfen o kişinin benimle baz kaydı var mı yok mu bakın. 'Sıfır metre baz' kadar saçma bir şey yok. Yanımda AK Partili meclis üyesi de var ama bana suçlama var. Aziz İhsan Aktaş'ı tanımıyorum. İsmini ilk defa Ocak 2025'te Twitter'dan öğrendim. Bir dakikalığına kendinizi benim yerime koysanız. Dünyada böyle insanların yaşadığından dahi haberdar değilim. Mağduriyetimin giderilmesini sizlerden talep ediyorum" dedi.

Hakan Bahçetepe'nin avukatları, dosyada karartılacak bir delil ve kaçma şüphesinin bulunmadığını söyleyerek tahliye talep etti. Diğer sanık avukatları da tutuklulukların devamı yönünde bir ara karar verilmesi durumunda, 'kuvvetli suç şüphesi', 'delil karartma' ve 'kaçma şüphesi' iddialarının gerekçelendirilmesini talep etti.

'AZİZ İHSAN AKTAŞ'TAN PARA ALMADIM'

Tutuklu sanık, eski CHP PM üyesi Baki Aydöner savunmasında, "Ben Aziz İhsan Aktaş'tan para almadım. İçine girmediğim bir şeyden dolayı 16 aydır tutukluyum. Alakam olmadığı halde tutuklu yargılanıyorum. Ben neyi karartacağım, nereye kaçacağım? Sağlığıma da kavuşabilmek için tahliyemi talep ediyorum" dedi.

BAKİ AYDÖNER TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti, ara kararında tutuklu sanık eski CHP Parti Meclisi üyesi Baki Aydöner'in tahliyesine karar verdi. Hakan Bahçetepe'nin ise tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 27 Ekim tarihine ertelendi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, Aziz Lal, Aziz İhsan Aktaş, Baki Aydöner, Erdal Celal Aksoy, Gözde Bahçetepe, Gürkan Dölekli, Hakan Bahçetepe, Seza Büyükçulha ve Özer Ayık 'Şüpheli' sıfatıyla yer aldı. Ayrıca, Aziz İhsan Aktaş'ın ise etkin pişmanlık hükümleri kapsamında alınan ifadesine yer verildi. İddianamede, etkin pişmanlık kapsamında ifade veren Aziz İhsan Aktaş, Gaziosmanpaşa Belediyesi'nden kazı izni alınabilmesi için Hakan Bahçetepe'ye Özer Ayık aracılığıyla 300 bin dolar verildiğini öne sürdü. Bahçetepe ise suçlamaları reddederek Aziz İhsan Aktaş'ı tanımadığını, kazı izninin belediye meclisi ve ilgili komisyonların oy birliğiyle alındığını, rüşvet iddialarının gerçeği yansıtmadığını savundu. Savcılık, Bahçetepe hakkında "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "rüşvet" ve "haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme" suçlarından toplam 10 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası talep ederken, diğer sanıklar hakkında da farklı oranlarda hapis cezaları istedi.

Kaynak: DHA
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