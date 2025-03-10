Mahkeme, Hakim ve Savcı Yardımcılarını İptal Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mahkeme, Hakim ve Savcı Yardımcılarını İptal Etti

Anayasa Mahkemesi, hakim ve savcı yardımcısı kadrolarını iptal etti, 9 ay sonra yürürlüğe girecek.

10.03.2025 11:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Anayasa Mahkemesi, hakim ve savcı yardımcısı kadrolarının ihdas edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesini iptal etti. Hakimlik ve savcılık mesleğinin, yardımcılık döneminden başlayarak tüm süreçlerinin "mahkemelerin bağımsızlığa ve hakimlik teminatı" esaslarına göre kanunla düzenlenmesi gerektiğini vurguladı. İptal hükmü 9 ay sonra yürürlüğe girecek.

Anayasa Mahkemesi'nin Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, CHP, "Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesi ile Bazı Kadroların İptal Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi"nin 1. maddesinin 1. fıkrası ile bu kararnamenin eki olan cetvelde yapılan değişikliklerin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

Başvuruyu esastan inceleyen Yüksek Mahkeme, Kararname'nin, Adalet Bakanlığı'na ilişkin, hakim ve savcı yardımcısı kadrolarının ihdas edilmesine yönelik hükümlerini iptal etti. İptal hükmü, 9 ay sonra yürürlüğe girecek.

Yüksek Mahkemenin gerekçesinde, hakim ve savcı yardımcılarının mahkemelerde ve Cumhuriyet Başsavcılığındaki görev ve yetkilerinin ilgili kanunla düzenlendiği belirtildi. Anayasa'nın 140. maddesinin, "hakim ve savcıların diğer özlük haklarının yanı sıra niteliklerinin de mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik teminatı esaslarına göre kanunla düzenleneceğini" öngördüğü vurgulanan gerekçede, Anayasa'nın 140. maddesindeki "hakim ve savcıların nitelikleri" ifadesinin, hakim ve savcıların adaylığa kabul ve adaylık dönemini de kapsadığının kabulünün gerekeceği kaydedildi.

Anayasa Mahkemesinin önceki kararlarında, "Anayasanın, hakimlik ve savcılık mesleğine verdiği özel önemin gereği olarak bu mesleğe girecekleri adaylığa aılınış ve adaylık döneminden başlayarak güvenceye kavuşturmak istediğini belirttiği ifade edilen gerekçede, "hakim ve savcıların atanmaları ve diğer tüm özlük işleri için öngörülen anaysal güvencenin, yardımcılık dönemini de kapsayacak şekilde yorumlanması gerektiği yönünde tespitler yapıldığı" hatırlatıldı.

Gerekçede, "Bu çerçevede mesleğe gireceklerin yardımcılığa alınma ve yardımcılık döneminden başlayarak, tüm süreçlerinin mahkemelerin bağımsızlığa ve hakimlik temintatı esaslarına göre kanunla düzenlenmesi gerekmektedir. Bu itibarla kuralın münhasıran kanunla düzenlenmesi gereken konularda düzenleme içerdiği anlaşılmaktadır" denildi.

Kaynak: ANKA

Anayasa Mahkemesi, Politika, Mahkeme, Güncel, Yargı, Hukuk, Hakim, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mahkeme, Hakim ve Savcı Yardımcılarını İptal Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Futbolseverler müjde Dev maçların hepsi şifresiz Futbolseverler müjde! Dev maçların hepsi şifresiz
Sevcan hemşire satırla öldürüldü Daha 2 ay önce evlenmişlerdi Sevcan hemşire satırla öldürüldü! Daha 2 ay önce evlenmişlerdi
Suriye’de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı Suriye'de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı
Ece Gürel’in hocası cadılık eğitimlerini kabul etti, babası isyan etti: Oruçlu cadı mı olur Ece Gürel'in hocası cadılık eğitimlerini kabul etti, babası isyan etti: Oruçlu cadı mı olur?
Şara, 1000’den fazla kişinin öldüğü Lazkiye’deki olaylar için harekete geçti Şara, 1000'den fazla kişinin öldüğü Lazkiye'deki olaylar için harekete geçti
Nepal’de sokaklara dökülen halk monarşi istedi Nepal'de sokaklara dökülen halk monarşi istedi
Real Madrid’den ayrılması gündemde: Arda Güler’in son talibi ortaya çıktı Real Madrid'den ayrılması gündemde: Arda Güler'in son talibi ortaya çıktı
İstenmeyen adam ilan edilmişti: Galatasaray’a Cuesta piyangosu vurdu İstenmeyen adam ilan edilmişti: Galatasaray'a Cuesta piyangosu vurdu
Rize’deki heyelan nedeniyle 18 ev için tahliye kararı Rize'deki heyelan nedeniyle 18 ev için tahliye kararı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye’yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar
Samsunspor, Adana Demirspor’u 3-2 mağlup etti Samsunspor, Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti
Eyüpspor, Konyaspor’u 2-1 yendi Eyüpspor, Konyaspor'u 2-1 yendi

13:04 Futbolseverler müjde Dev maçların hepsi şifresiz Futbolseverler müjde! Dev maçların hepsi şifresiz
12:59 Sevcan hemşire satırla öldürüldü Daha 2 ay önce evlenmişlerdi Sevcan hemşire satırla öldürüldü! Daha 2 ay önce evlenmişlerdi
12:37 Suriye’de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı Suriye'de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı
11:58 Ece Gürel’in hocası cadılık eğitimlerini kabul etti, babası isyan etti: Oruçlu cadı mı olur Ece Gürel'in hocası cadılık eğitimlerini kabul etti, babası isyan etti: Oruçlu cadı mı olur?
09:50 Şara, 1000’den fazla kişinin öldüğü Lazkiye’deki olaylar için harekete geçti Şara, 1000'den fazla kişinin öldüğü Lazkiye'deki olaylar için harekete geçti
19:05 Nepal’de sokaklara dökülen halk monarşi istedi Nepal'de sokaklara dökülen halk monarşi istedi
19:00 Real Madrid’den ayrılması gündemde: Arda Güler’in son talibi ortaya çıktı Real Madrid'den ayrılması gündemde: Arda Güler'in son talibi ortaya çıktı
18:47 İstenmeyen adam ilan edilmişti: Galatasaray’a Cuesta piyangosu vurdu İstenmeyen adam ilan edilmişti: Galatasaray'a Cuesta piyangosu vurdu
18:31 Rize’deki heyelan nedeniyle 18 ev için tahliye kararı Rize'deki heyelan nedeniyle 18 ev için tahliye kararı
18:17 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye’yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar
18:13 Samsunspor, Adana Demirspor’u 3-2 mağlup etti Samsunspor, Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti
18:05 Eyüpspor, Konyaspor’u 2-1 yendi Eyüpspor, Konyaspor'u 2-1 yendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2025 13:54:12. #7.11#
SON DAKİKA: Mahkeme, Hakim ve Savcı Yardımcılarını İptal Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.