Sakarya Mahkemesi, AKP'li Genç Yöneticinin Et İthalatı Haberini Yasakladı

06.04.2026 19:49
Sakarya 1. Sulh Hakimliği, Polonia Beef'in hissedarının AKP'li bir yöneticisiyle ilgili haberi 'kamu düzeni ve milli güvenliğe' aykırı bularak yasakladı. Bu karar, son yıllarda uygulanan erişim engellerinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Geçen hafta Sakarya 1. Sulh Hakimliği, halktv.com.tr'nin 21 Kasım 2025'te yayınlanan bir haberini yasaklayan karara imza attı. Haber, en fazla et ithal edilen Polonya şirketi Polonia Beef'in hissedarının, 2006 doğumlu AKP Gençlik Kolları Yöneticisi Halil Efe Tunç olduğunu anlatıyordu. Mahkeme, 31 Mart 2026'da verdiği kararla haberi 'kamu düzeni ve milli güvenliğe' aykırı buldu ve internetten kaldırılmasını emretti.

Haberde, Et Süt Kurumu'nun et ithalatına dair 25 bin sözleşme incelenmiş, Avrupa'dan ithal edilen 93 bin ton karkas etin yüzde 51'inin Polonia Beef'ten alındığı ve ödenen paranın 20.8 milyar lira olduğu belirtilmişti. Şirketin ortağının Halil Efe Tunç olduğu belgelerle kanıtlanmıştı. Tunç, aynı zamanda Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Bülent Tunç'un oğlu.

Mahkemenin bu kararı, son yıllarda binlerce habere uygulanan 'kamu düzeni ve milli güvenlik' gerekçeli erişim engellerinin bir parçası olarak görülüyor. Bu durum, 'ikili hukuk' olarak adlandırılan, yargının keyfi ve siyasi kararlar verebildiği bir sisteme işaret ediyor. Ernst Fraenkel'in Nazi Almanyası'nda tanımladığı 'tedbir devleti' kavramına benzer şekilde, normatif hukukun yanında paralel bir otoritenin işlediği iddia ediliyor.

Sonuç olarak, et fiyatları yüksekken satıcının AKP'li olmasının bilinmesi 'milli güvenlik' sorunu olarak değerlendirilirken, fiyatlar düştüğünde bu bilginin suç teşkil etmemesi, rejimin işleyişini yansıtan bir örnek olarak sunuluyor. Yasaklanan sadece bir haber değil, aynı zamanda sistemin genel bir resmi olarak görülüyor.

ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor
Kanlı pusu Minibüsünü park ederken kurşunların hedefi oldu Kanlı pusu! Minibüsünü park ederken kurşunların hedefi oldu
“Kürt Ahmet“ lakaplı Ahmet Turgut son yolculuğuna uğurlandı "Kürt Ahmet" lakaplı Ahmet Turgut son yolculuğuna uğurlandı
Araç karşı şeride geçti Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi Araç karşı şeride geçti! Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi
Artvin’de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti Artvin'de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti
Önce kaza yaptılar, sonra ortalığı karıştırdılar Önce kaza yaptılar, sonra ortalığı karıştırdılar

20:24
Trump: Tarihi bir operasyonla İran’dan pilotlarımızı kurtardık
Trump: Tarihi bir operasyonla İran'dan pilotlarımızı kurtardık
20:22
Savaştan kaçmıyorlar Kamyon kasasına binip gittikleri yer herkesi şaşırttı
Savaştan kaçmıyorlar! Kamyon kasasına binip gittikleri yer herkesi şaşırttı
19:47
Mert Hakan Yandaş teşekkür mesajı paylaştı İsmini anmadığı kişi olay oldu
Mert Hakan Yandaş teşekkür mesajı paylaştı! İsmini anmadığı kişi olay oldu
19:44
JPMorgan Chase CEO’sundan İran savaşının enflasyonu kalıcı hale getirebileceği uyarısı
JPMorgan Chase CEO'sundan İran savaşının enflasyonu kalıcı hale getirebileceği uyarısı
18:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gündemimizde erken ya da ara seçim yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gündemimizde erken ya da ara seçim yok
18:43
Fatih’te büfeden aldığı döner bıçağıyla kendisini yaraladı
Fatih’te büfeden aldığı döner bıçağıyla kendisini yaraladı
