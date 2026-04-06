Sakarya Mahkemesi, AKP'li Genç Yöneticinin Et İthalatı Haberini Yasakladı

Geçen hafta Sakarya 1. Sulh Hakimliği, halktv.com.tr'nin 21 Kasım 2025'te yayınlanan bir haberini yasaklayan karara imza attı. Haber, en fazla et ithal edilen Polonya şirketi Polonia Beef'in hissedarının, 2006 doğumlu AKP Gençlik Kolları Yöneticisi Halil Efe Tunç olduğunu anlatıyordu. Mahkeme, 31 Mart 2026'da verdiği kararla haberi 'kamu düzeni ve milli güvenliğe' aykırı buldu ve internetten kaldırılmasını emretti.

Haberde, Et Süt Kurumu'nun et ithalatına dair 25 bin sözleşme incelenmiş, Avrupa'dan ithal edilen 93 bin ton karkas etin yüzde 51'inin Polonia Beef'ten alındığı ve ödenen paranın 20.8 milyar lira olduğu belirtilmişti. Şirketin ortağının Halil Efe Tunç olduğu belgelerle kanıtlanmıştı. Tunç, aynı zamanda Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Bülent Tunç'un oğlu.

Mahkemenin bu kararı, son yıllarda binlerce habere uygulanan 'kamu düzeni ve milli güvenlik' gerekçeli erişim engellerinin bir parçası olarak görülüyor. Bu durum, 'ikili hukuk' olarak adlandırılan, yargının keyfi ve siyasi kararlar verebildiği bir sisteme işaret ediyor. Ernst Fraenkel'in Nazi Almanyası'nda tanımladığı 'tedbir devleti' kavramına benzer şekilde, normatif hukukun yanında paralel bir otoritenin işlediği iddia ediliyor.

Sonuç olarak, et fiyatları yüksekken satıcının AKP'li olmasının bilinmesi 'milli güvenlik' sorunu olarak değerlendirilirken, fiyatlar düştüğünde bu bilginin suç teşkil etmemesi, rejimin işleyişini yansıtan bir örnek olarak sunuluyor. Yasaklanan sadece bir haber değil, aynı zamanda sistemin genel bir resmi olarak görülüyor.