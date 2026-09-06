Mahkeme, sözleşmesi askıya alınan öğretmenin maaşının ödenmesine hükmetti - Son Dakika
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Mahkeme, sözleşmesi askıya alınan öğretmenin maaşının ödenmesine hükmetti

Mahkeme, sözleşmesi askıya alınan öğretmenin maaşının ödenmesine hükmetti
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Diyarbakır 2. İdare Mahkemesi, sözleşmesi 'askıya alınan' öğretmenin maaşının ödenmemesini hukuka aykırı buldu ve işlemin iptaline karar verdi. Mahkeme, öğretmenin 15 Mart-5 Temmuz 2024 arası yoksun kaldığı maaşların yasal faiziyle ödenmesine oy birliğiyle hükmetti.

(ANKARA) - Diyarbakır 2. İdare Mahkemesi, Eğitim Gücü Sen'in üyesi olan sözleşmeli bir öğretmen adına açtığı davada, "sözleşmenin askıya alınması" gerekçesiyle öğretmenin maaşının ödenmemesini hukuka aykırı buldu. Mahkeme, işlemin iptaline ve öğretmenin yoksun kaldığı maaşların yasal faiziyle birlikte ödenmesine oy birliğiyle karar verdi.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan Eğitim Gücü Sen üyesi hakkında yürütülen soruşturma sonucunda sözleşmesinin "askıya alındığı" belirtilerek, öğretmenin 15 Mart 2024 ile 5 Temmuz 2024 tarihleri arasındaki maaşları ödenmedi. Öğretmenin söz konusu döneme ilişkin maaşlarının ödenmesi amacıyla yapılan başvurunun reddedilmesi üzerine Eğitim Gücü sen işlemi yargıya taşıdı.

Davayı inceleyen Diyarbakır 2. İdare Mahkemesi, 2026/14 Esas ve 2026/773 Karar sayılı dosyada, idarenin uygulamasını hukuka aykırı buldu. Mahkemenin kararında, mevzuatta "sözleşmenin askıya alınması" şeklinde bir uygulama bulunmadığına dikkati çekilirken, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda düzenlenen görevden uzaklaştırmaya ilişkin hükümlerin kıyasen uygulanması gerektiğine hükmedildi. Kararda sözleşmenin askıya alındığı belirtilen dönemde öğretmenin özleşmesinin yürürlükte olmaya devam ettiği, bu nedenle öğretmenin maaşından tamamen yoksun bırakılmasının hukuka uygun olmadığı vurgulandı.

ÖDENMEYEN MAAŞLAR ÖDENECEK

Diyarbakır 2. İdare Mahkemesi, işlemin iptaline karar verirken, öğretmenin 15 Mart ile 5 Temmuz 2024 tarihleri arasında yoksun kaldığı maaş ücretinin yasal faiziyle ödenmesine oy birliğiyle hükmetti.

Eğitim Gücü Sen'den Diyarbakır 2. İdare Mahkemesi'nin kararına ilişkin yapılan açıklamada, "Eğitim Gücü Sen olarak, sözleşmeli ya da kadrolu ayrımı gözetmeksizin tüm üyelerimizin kazanılmış haklarının, emeğinin ve mesleki güvencelerinin korunması için hukuk mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Mevzuatta karşılığı bulunmayan uygulamalarla eğitim çalışanlarının mali ve özlük haklarının ihlal edilmesine sessiz kalmayacağız. Bürokrasinin haksız uygulamalarına karşı üyelerimizin yanında olmaya, haklarını hukuk önünde ve her platformda en güçlü şekilde savunmaya devam edeceğiz" ifadesi kullanıldı.

Kaynak: ANKA

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mahkeme, sözleşmesi askıya alınan öğretmenin maaşının ödenmesine hükmetti - Son Dakika

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