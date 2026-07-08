Mahkeme, Termik Santral ÇED Kararını İptal Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mahkeme, Termik Santral ÇED Kararını İptal Etti

08.07.2026 14:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş Mahkemesi, Afşin-Elbistan A Termik Santrali’nin ilave üniteleri için verilen ÇED kararını iptal etti.

Haber: Buse ÖZBEY

(KAHRAMANMARAŞ) - Kahramanmaraş 4. İdare Mahkemesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Afşin- Elbistan A Termik Santrali'ne ilave edilmesi planlanan 5. ve 6. ünitelere ilişkin verilen "ÇED Olumlu" kararını hukuka aykırı bularak iptal etti.

Greenpeace Türkiye ile bölge sakinlerinin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından "Afşin-Elbistan A Termik Santrali 5. ve 6. Ünite İlave Projesi" için verilen "ÇED Olumlu" kararının iptali istemiyle açtığı davada karar çıktı.

Kahramanmaraş 4. İdare Mahkemesi, dava kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunu değerlendirerek, nihai ÇED Raporu'nun usul ve teknik yönlerden yeterli olmadığı sonucuna vardı.

Kararda, inşa edilecek ünitelere ilişkin projeye özel zemin etüt çalışmaları ile ünite bazlı taşıma gücü, emniyet gerilmesi ve oturma hesaplarının bulunmadığı, linyit üretimi için zorunlu olan susuzlaştırma faaliyetlerinin büyük ölçüde kalıcı ve sonradan giderilemeyecek hidrojeolojik etkilerinin faaliyete başlanmadan önce değerlendirilmediği vurgulandı.

Sağlık koruma bandına ilişkin bilgilerin çelişkili olduğu ve hassas gruplar yönünden sağlık etki analizinin yapılmadığı belirtilen kararda, proje sahası çevresindeki tarım arazilerine olası etkilerin ve bu etkilere karşı alınacak önlemlerin de ortaya konulmadığı ifade edildi.

"BİLGİLER GÜNCEL VE TUTARLI DEĞİL"

Mahkeme, atıksu arıtma tesisine, maden ruhsatına ve kömür rezervine ilişkin bilgilerin güncel ve tutarlı olmadığını, ilave ünitelerin kurulacağı alan için ayrıca jeoteknik inceleme yapılmadığını, mevcut üretim alanlarının çevresel etkileri dikkate alınarak ilave ünitelerin ekolojik etkileri ile alınacak önlemlerin belirlenmediğini belirtti.

Kararda, projenin çevre üzerindeki muhtemel olumsuz etkilerinin, alınacak önlemler doğrultusunda ilgili mevzuat ve bilimsel esaslara uygun biçimde ortaya konulamadığı gerekçesiyle Bakanlık tarafından verilen "ÇED Olumlu" kararının hukuka aykırı olduğu sonucuna varıldı.

Mahkeme kararında, bilirkişi raporunda projenin meteoroloji mühendisliği ve biyoloji uzmanlık alanları yönünden uygun bulunduğuna ilişkin değerlendirmelere de değinilerek, çevresel etki değerlendirmesinin bir bütün olarak ele alınması gerektiği, iki uzmanlık alanı bakımından yeterli bulunmasının tespit edilen esaslı eksiklikleri ortadan kaldırmayacağı ifade edildi. Bu nedenle davalı idarenin ve müdahil şirketin bilirkişi raporlarının hükme esas alınamayacağı yönündeki itirazlarına itibar edilmediği belirtildi.

Kaynak: ANKA

Çevresel Etki Değerlendirme, Termik Santral, Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Elbistan, Güncel, Enerji, Afşin, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mahkeme, Termik Santral ÇED Kararını İptal Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özbekistan’da nadir görülen mucize: 32 yaşındaki kadın beşiz dünyaya getirdi Özbekistan'da nadir görülen mucize: 32 yaşındaki kadın beşiz dünyaya getirdi
NATO Genel Sekreteri Ankara’dan “Devrim“ çağrısı yaptı: Makinelerin uğultusu kükremeye dönüşmeli NATO Genel Sekreteri Ankara'dan "Devrim" çağrısı yaptı: Makinelerin uğultusu kükremeye dönüşmeli
NATO, Ankara Zirvesi’nde duyurulan projelerin detaylarını açıkladı: 2 projede Türkiye de yer alacak NATO, Ankara Zirvesi'nde duyurulan projelerin detaylarını açıkladı: 2 projede Türkiye de yer alacak
Adana’da minibüsün yaya geçidinde çarptığı kişi hayatını kaybetti Adana'da minibüsün yaya geçidinde çarptığı kişi hayatını kaybetti
Boğarak öldürdüğü 17 yaşındaki Hasret’i kuyuya attığını itiraf eden sanığa ağırlaştırılmış müebbet Boğarak öldürdüğü 17 yaşındaki Hasret'i kuyuya attığını itiraf eden sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Trump Ankara’ya indi, Özgür Özel’den Rusya ve Çin çıkışı geldi Trump Ankara'ya indi, Özgür Özel'den Rusya ve Çin çıkışı geldi

13:25
Rama fotoğraf çekimine spor ayakkabıyla katıldı, Erdoğan’ın bakışları dikkatlerden kaçmadı
Rama fotoğraf çekimine spor ayakkabıyla katıldı, Erdoğan’ın bakışları dikkatlerden kaçmadı
13:18
Herkes Miçotakis’in yürüyüşünü konuşuyor
Herkes Miçotakis'in yürüyüşünü konuşuyor
13:10
Aile fotoğrafında dikkat çeken an Meloni, Trump’ı görünce başını çevirdi
Aile fotoğrafında dikkat çeken an! Meloni, Trump'ı görünce başını çevirdi
12:57
ABD’den sürpriz İsrail kararı: Gitmeyecek
ABD'den sürpriz İsrail kararı: Gitmeyecek
12:20
NATO Liderler Zirvesi başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunmada kısıtlamalar kalkmalı
NATO Liderler Zirvesi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunmada kısıtlamalar kalkmalı
11:27
ABD Başkanı Trump: Türkiye F-35’leri alacak
ABD Başkanı Trump: Türkiye F-35'leri alacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2026 14:51:39. #7.12#
SON DAKİKA: Mahkeme, Termik Santral ÇED Kararını İptal Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.