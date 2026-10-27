Mahkeme, Veyis Ateş davasında gelmeyen iki tanık için zorla getirme kararı verdi - Son Dakika
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Mahkeme, Veyis Ateş davasında gelmeyen iki tanık için zorla getirme kararı verdi

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Mahkeme, Veyis Ateş davasında gelmeyen iki tanık için zorla getirme kararı verdi
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Habertürk eski Genel Müdürü Veyis Ateş'in 40 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı uyuşturucu davasının ikinci duruşması görüldü. Mahkeme, gelmeyen tanıklar Ebru Gülan ve Serap Şaylan için zorla getirme kararı verdi ve duruşmayı 8 Aralık 2026'ya erteledi.

Habertürk eski Genel Müdürü Veyis Ateş'in 'Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak' ve 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçlarından yargılandığı davanın duruşması görüldü. Mahkeme, tanıklar Ebru Gülan ve Serap Şaylan hakkında zorla getirilme kararı verdi. Duruşma 8 Aralık'a ertelendi.

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında tutuklanan, ardından tahliyesine karar verilen tutuksuz sanık Habertürk eski Genel Müdürü Veyis Ateş, 'Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak' ve 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçlarından 40 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşma, İstanbul Adalet Sarayı 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanık Veyis Ateş ve avukatı katıldı.

TANIKLAR HAKKINDA ZORLA GETİRİLME KARARI

Duruşmada tanık olarak dinlenmeleri istenen Serap Şaylan ve Ebru Gülan'ın mahkemeye gelmemesi üzerine konuşan tutuksuz sanık Veyis Ateş, "Mehmet Akif dosyasında tanıktım. Tahliyemden sonra o duruşmaya katıldım. Zaten 9 aylık tutukluluk dönemim var. Medyatik bir insanım. Tanıklar bir an önce gelsinler, ifadelerini versinler. Benim amacım bir an önce aklanmak ve beraat etmek" dedi. Mahkeme, tanık Ebru Gülan ve Serap Şaylan hakkında zorla getirilme kararı verdi. Duruşma 8 Aralık 2026 tarihine ertelendi.

Kaynak: DHA
Veyis AteşHabertürk3. SayfaMahkemeAralıkGüncelSon Dakika

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