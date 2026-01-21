Mahkeme İbb'yi Haklı Buldu. - Son Dakika
Mahkeme İbb'yi Haklı Buldu.

21.01.2026 17:35  Güncelleme: 18:50
İstanbul 3. İdare Mahkemesi, 30 yaş üzeri yüksek lisans ve üzeri eğitim gören öğrencilerin ulaşım indiriminden yararlanmasını içeren düzenlemenin iptalini talep eden AK Parti üyelerinin başvurusunu reddetti. Mahkeme, düzenlemenin eşitlik ilkesine aykırılık oluşturmadığını ve kamu kaynaklarının etkin kullanımına uygun olduğunu belirtti.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde, 30 yaş üzeri yüksek lisans ve üzeri eğitim görenlerin ulaşım indiriminden yararlanmasına ilişkin düzenlemenin iptali istemiyle açılan davada karar verildi. AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz ile AK Parti'li Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, aynı hakkın lisans öğrencilerine tanınmamasını "eşitlik ilkesine aykırı" bularak düzenlemenin iptalini talep etti. İstanbul 3. İdare Mahkemesi, İBB'yi haklı bularak söz konusu düzenlemenin eşitlik ilkesine aykırılık oluşturmadığını ve kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı ilkesine uygun olduğunu belirtti. Mahkeme, dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde 11 Eylül 2025 tarihinde kabul edilen ve 30 yaş üzeri öğrencilere ulaşım indirimini içeren karar, AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz ve AK Parti'li Meclis Üyesi Muhammet Kaynar tarafından yargıya taşındı. Türkyılmaz ve Kaynar başvurularında, "30 yaş üzeri çalışmayan veya işyeri sahibi/ortağı olmayan yüksek lisans ve üstü eğitim görenlerin ulaşım indiriminden yararlanması" düzenlemesini, aynı hakkın lisans öğrencilerine tanınmaması gerekçesiyle "eşitlik ilkesine aykırı" olduğunu savundu.

"Anayasa'da güvence altına alınmış eşitlik ilkesine aykırılık teşkil ediyor"

Türkyılmaz ve Kaynar, kararın iptalini isteyerek dilekçede şu ifadelere yer verdi:

"Anayasada güvence altına alınmış eşitlik ilkesine aykırılık teşkil ettiği, kendisine tanınan yetkiler çerçevesinde idarenin toplu taşıma araçlarının bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergahlarını belirleme ve toplu taşıma hizmetlerinde öğrenci kimlik kartı sahiplerine indirim uygulamaya yetkili olduğu, gerekçe belirtilmeksizin lisansüstü eğitim gören öğrenciler yönünden ayrım yapılarak düzenleme yapıldığı, söz konusu karar ile aynı statüdeki kişiler arasında eşitlik ilkesine aykırı sonuçlar doğuracak şekilde düzenleme yapıldığı, hukuka aykırı olduğu iddialarıyla iptali istenilmektedir"

Mahkeme: "Eşitlik ilkesine aykırılık oluşturmayacağı gibi kamu kaynaklarının etkin ve verimli yürütülmesi ilkesine de uygun"

İdare Mahkemesi'nin 16 Ocak tarihli kararında ise "eşitlik ilkesine aykırılık oluşturmayacağı gibi kamu kaynaklarının etkin ve verimli yürütülmesi ilkesine de uygun olduğu anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığı" ifadeleri yer aldı.

Mahkeme, kararda aşağıdaki cümleleri kaydederek davanın reddine karar verdi:

"Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri ile yapılan açıklamalar birlikte değerlendirildiğinde; belediyelerin kendi belediye meclislerince belirlenen tarifeye göre toplu taşıma hizmetlerinden ücret almaya yetkili olduğu, bu yetkinin kullanımında kişilerin sosyal ve ekonomik olarak farklı durumları göz önünde bulundurularak farklı yararlandırma kriterlerinin belirlenebileceği, uyuşmazlıkta 30 yaş üstü öğrencilerin hayatın olağan akışında iş hayatında yer almak suretiyle eğitimin getirdiği mali yükü karşılamada diğer öğrencilere nazaran avantajlı durumda oldukları, nitekim yapılan düzenleme ile 30 yaş üzeri çalışmayan veya işyeri sahibi/ortağı olmayan yüksek lisans ve üstü eğitim görenlerin 30 yaşın altındaki öğrencilere sağlanan indirimden yararlanması yönünde düzenleme yapıldığı dolayısıyla bu durum gözetilerek bu kişiler yönüyle farklı bir düzenlemeye gidilmesi objektif ve makul bir olguya dayandığından söz konusu muameledeki farklılığın eşitlik ilkesine aykırılık oluşturmayacağı gibi kamu kaynaklarının etkin ve verimli yürütülmesi ilkesine de uygun olduğu anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmamaktadır."

Kaynak: ANKA

