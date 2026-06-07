Mahkemeden Atama İşlemine Durdurma - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mahkemeden Atama İşlemine Durdurma

07.06.2026 14:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis'ten İstanbul'a atanan öğretmenin işlemi mahkeme tarafından durduruldu.

(ANKARA) - Eğitim Gücü Sen'in açtığı davada, norm fazlası olduğu gerekçesiyle Kilis'ten İstanbul'a resen atanan sözleşmeli öğretmen hakkındaki atama işleminin yürütmesinin durdurulmasına karar verildiği bildirildi.

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası'ndan yapılan açıklamada (Eğitim Gücü Sen), Kilis Merkez'de sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan sendika üyesi eğitim çalışanının, norm kadro fazlası olması gerekçesiyle eşi ve çocuğunun yaşadığı Gaziantep ili dikkate alınmaksızın, İstanbul'un Kartal ilçesine atanmasına ilişkin işleme karşı dava açıldığı belirtildi.

Açıklamada, atama işleminin iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle Gaziantep 5. İdare Mahkemesi'nde açılan davada, mahkemenin yürütmenin durdurulmasına oy birliğiyle karar verdiği aktarıldı.

İşlemin uygulanmaya devam etmesi halinde telafisi güç veya imkansız zararlar doğabileceği gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına oy birliğiyle karar veren mahkemenin gerekçesinde, Anayasa'nın 41. maddesinde güvence altına alınan aile birliğinin korunması ilkesi ile çocuğun üstün yararının gözetilmesi gerektiğinin vurgulandığı belirtilen açıklamada, mahkemenin aile durumu dikkate alınmaksızın gerçekleştirilen atama işleminin hukuka aykırı olduğunu değerlendirildiği bildirildi.

Açıklamada, eğitim çalışanlarının aile bütünlüğünü ve özlük haklarını korumaya yönelik hukuki mücadelesini sürdürmeye devam edeceği belirtildi.

Kaynak: ANKA

İstanbul, Politika, Eğitim, Güncel, Kilis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mahkemeden Atama İşlemine Durdurma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, milli takımın iki yıldızının peşinde Yer yerinden oynayacak Galatasaray, milli takımın iki yıldızının peşinde! Yer yerinden oynayacak
Arda Güler dünyanın en pahalısı oldu Arda Güler dünyanın en pahalısı oldu
Daha 41 yaşındaydı Yapayalnız öldü Daha 41 yaşındaydı! Yapayalnız öldü
Bölgeye rahat nefes aldıran gelişme Keban Barajı’nda alarm seviyesi bitti Bölgeye rahat nefes aldıran gelişme! Keban Barajı'nda alarm seviyesi bitti
Bayern Münih’in yıldızı Karl, Dünya Kupası’nı kaçırdı Bayern Münih'in yıldızı Karl, Dünya Kupası'nı kaçırdı
Sıfır Atık Festivali’nde 2. gün böyle geçti: Ekonomi, teknoloji ve sanat bir arada Sıfır Atık Festivali'nde 2. gün böyle geçti: Ekonomi, teknoloji ve sanat bir arada

14:39
Florentino Perez 23 yıl sonra devrilecek mi Real Madrid’de tarihi seçim
Florentino Perez 23 yıl sonra devrilecek mi? Real Madrid'de tarihi seçim
14:30
Aziz Yıldırım’ın ekibinde yer alan Barış Göktürk’ten açıklama: Biz öndeyiz gibi
Aziz Yıldırım'ın ekibinde yer alan Barış Göktürk'ten açıklama: Biz öndeyiz gibi
14:17
Hangi aday önde Bir tarafın pusulaları kapış kapış gidiyor
Hangi aday önde? Bir tarafın pusulaları kapış kapış gidiyor
14:15
Genel Başkan Mustafa Destici: Birliğin ve kardeşliğin kalesi Büyük Birlik’tir
Genel Başkan Mustafa Destici: Birliğin ve kardeşliğin kalesi Büyük Birlik’tir
13:53
Ekim ayında Meclis’e sunulacak Yeni resmi tatil geliyor
Ekim ayında Meclis'e sunulacak! Yeni resmi tatil geliyor
13:31
Aziz Yıldırım cephesinden teknik direktör ve transfer sözleri
Aziz Yıldırım cephesinden teknik direktör ve transfer sözleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2026 14:44:04. #7.13#
SON DAKİKA: Mahkemeden Atama İşlemine Durdurma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.