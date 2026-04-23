Mahkemeden Bentonit Ocağına Yürütmeyi Durdurma Kararı

23.04.2026 09:48
Tokat İdare Mahkemesi, bentonit maden ocağı için verilen ruhsatı çevresel harman nedeniyle durdurdu.

Haber: Buse ÖZBEY

(ANKARA) - Tokat İdare Mahkemesi, Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Yazıcık beldesinde yapılması planlanan bentonitmaden ocağına ilişkin maden işletme ruhsatına karşı açılan davada, projenin hukuka aykırı olduğu ve faaliyete geçmesi halinde çevreye telafisi güç zararlar vereceği gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Yazıcık beldesi sınırları içinde Cemil Benli tarafından yapılması planlanan bentonit ocağı maden ruhsat sahasına 10 yıllığına verilen maden işletme ruhsatının hukuka aykırı olduğu, ocağın içme suyunun kaynağı olan havzaya zarar verecek riskler taşıdığı gerekçesiyle ruhsatın iptal edilmesi ve yürütmenin durdurulması talebiyle Tokat İdare Mahkemesi'ne dava açılmıştı.

Mahkeme, hazırlanan bilirkişi raporuna dikkati çekerek, yürütmenin durdurulmasına hükmetti.

Mahkemenin kararında, proje dosyasında maden ocağı sahaları civarındaki konutların işletme aşamasında nasıl etkileneceğinin açıklanmadığını, proje alanı sınırlarında gerekli sağlık koruma bandı mesafelerine yönelik çalışma yapılmadığına işaret edildi.

Madencilik açısından ÇED başvuru dosyasının daha fazla detaylandırılmasının gerekliliğine dikkati çekilen kararda, projenin eksik bilgiler içerdiği, ocağın işletmesinden kaynaklanabilecek toz emisyonlarının, yakın çevredeki akarsu ve göller üzerinde fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikler bakımından bozulmalar yaratabileceği kaydedildi. İşletme sahasına yakın Hacı Gölü'nün ekolojik dengesini bozabileceği, su kalitesi ve yeraltı su sisteminde olumsuz değişimlere neden olabileceği ifade edilen kararda, faliyetin işletmeye alınmasının çevre açısından uygun olmayacağı vurgulandı.

ÇED alanları içerisindeki madencilik faaliyeti sonucunda toplam 60 bin 50 ağacın kesilmesi ve ormanın zarar göreceği alanın genişliğine dikkat çekilen kararda, ÇED başvuru dosyasında yalnızca 1 kaynağa atıf yapıldığı ve verilerin yetersiz olduğu belirtildi.

Bunun yanı sıra mera alanları, tarım arazileri ve arıcılık faaliyetlerine yönelik etkilerin de proje dosyasında yeterince incelenmediği kaydedilen raporda, tüm bu gerekçelerle dava konusu maden işletme ruhsatında hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varıldığı ifade edildi.

Mahkeme, ayrıca ruhsat kapsamında faaliyetlerin sürdürülmesi halinde çevre ve yaşam alanları açısından telafisi güç veya imkansız zararlar doğabileceğine hükmetti.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güncel, Tokat, Çevre, Son Dakika

Advertisement
