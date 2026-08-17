İBB Davası\'nda 65. gün... Mahkeme başkanı, İmamoğlu’nun savunmasını “uygun yerde, makul bir sürede alacaklarını” söyledi

Haber: ÇAĞATAN AKYOL

(İSTANBUL) - İBB Davası'nda mahkeme başkanı, Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun savunma talebine "uygun yerde, makul bir sürede alabilecekleri" karşılığını verdi.

Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 53'ü tutuklu 414 sanıklı İBB Davası, 40 günlük bir aranın ardından İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ne inşa edilen yeni duruşma salonunda görülüyor.

65'inci gününde devam eden duruşmada İmamoğlu'nun savunma talebi değerlendirildi. "Sanık, susma hakkından her zaman feragat edebilir" diyen mahkeme başkanı, 40 gün önceki oturumda savunma yapılmadığı için susma hakkı olarak değerlendirdiklerini dile getirdi. Savunma sırasının bu aşamada belirlendiğini belirten mahkeme başkanı, İmamoğlu için "uygun yerde, makul bir süre içinde savunmayı alacaklarını" bildirdi.

Ardından tutuksuz sanıkların savunmalarına geçildi. AK Partili olduğuna yönelik beyanı bulunan iş insanı Mehmet Şahin, itirafçı Adem Soytekin'i 2008'den beri tanıdığını belirterek "Abat Tıp Hastanesi'nin sahibiyim ben. Hastaneme yakın bir proje. Oradan 4 tane daire satın aldık. Dosyaya avukatlarım belgeleri sunmuşlardı, tamamen lojman amaçlı kullanmak için aldık. Bunları da aslında daireleri çok önceden satın aldım satış vaadi sözleşmeyle. Elimde müşteri çekleri vardı. Müşteri çeklerini vererek ve üstüne de bir-iki eksik kalan şeyi de kendi şirketimin çekini yazarak dairelerin satın alımını yaptım" dedi.

"NİYE BURADAYIM, BİLMİYORUM"

İmamoğlu'nun siyasi danışmanı Necati Özkan'ın ortağı ve arkadaşı Ayşe Hitchins de savunmasında, "Ben gerçekten niye buradayım, bilmiyorum. Ne eylem olduğunu da bilmiyorum. Sadece şunu söyleyebilirim. Biz Türkiye'ye gidip gelirken yurt dışında kalıyoruz normalde. Burada hep eşte dostta kaldığımız için kendimize bir ev olsun istedik ve benim çok yakından sevdiğim lise arkadaşımın eşinin vasıtasıyla dedik ki 'Güzel bir yer bulursanız bize de haber verin. Çok pahalı olmamak kaydıyla bir yere kendi evimize gelip gidelim'. Bir tane ev satın aldık. Bütün istediğiniz şeyler herhalde dosyada size sunulmuştur. Onun haricinde de ne diyeceğimi de bilmiyorum. Sadece bir ev satın aldım Beylikdüzü'nde" ifadelerini kullandı.