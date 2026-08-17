İBB Davası'nda 65. gün... Mahkeme başkanı, İmamoğlu’nun savunmasını “uygun yerde, makul bir sürede alacaklarını” söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İBB Davası'nda 65. gün... Mahkeme başkanı, İmamoğlu’nun savunmasını “uygun yerde, makul bir sürede alacaklarını” söyledi

İBB Davası\'nda 65. gün... Mahkeme başkanı, İmamoğlu’nun savunmasını “uygun yerde, makul bir sürede alacaklarını” söyledi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İBB Davası'nda mahkeme başkanı, İmamoğlu'nun savunma talebine 'uygun yerde, makul bir sürede' savunmasının alınacağını belirtti; tutuksuz sanıkların savunmalarına geçildi.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL

(İSTANBUL) - İBB Davası'nda mahkeme başkanı, Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun savunma talebine "uygun yerde, makul bir sürede alabilecekleri" karşılığını verdi.

Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 53'ü tutuklu 414 sanıklı İBB Davası, 40 günlük bir aranın ardından İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ne inşa edilen yeni duruşma salonunda görülüyor.

65'inci gününde devam eden duruşmada İmamoğlu'nun savunma talebi değerlendirildi. "Sanık, susma hakkından her zaman feragat edebilir" diyen mahkeme başkanı, 40 gün önceki oturumda savunma yapılmadığı için susma hakkı olarak değerlendirdiklerini dile getirdi. Savunma sırasının bu aşamada belirlendiğini belirten mahkeme başkanı, İmamoğlu için "uygun yerde, makul bir süre içinde savunmayı alacaklarını" bildirdi.

Ardından tutuksuz sanıkların savunmalarına geçildi. AK Partili olduğuna yönelik beyanı bulunan iş insanı Mehmet Şahin, itirafçı Adem Soytekin'i 2008'den beri tanıdığını belirterek "Abat Tıp Hastanesi'nin sahibiyim ben. Hastaneme yakın bir proje. Oradan 4 tane daire satın aldık. Dosyaya avukatlarım belgeleri sunmuşlardı, tamamen lojman amaçlı kullanmak için aldık. Bunları da aslında daireleri çok önceden satın aldım satış vaadi sözleşmeyle. Elimde müşteri çekleri vardı. Müşteri çeklerini vererek ve üstüne de bir-iki eksik kalan şeyi de kendi şirketimin çekini yazarak dairelerin satın alımını yaptım" dedi.

"NİYE BURADAYIM, BİLMİYORUM"

İmamoğlu'nun siyasi danışmanı Necati Özkan'ın ortağı ve arkadaşı Ayşe Hitchins de savunmasında, "Ben gerçekten niye buradayım, bilmiyorum. Ne eylem olduğunu da bilmiyorum. Sadece şunu söyleyebilirim. Biz Türkiye'ye gidip gelirken yurt dışında kalıyoruz normalde. Burada hep eşte dostta kaldığımız için kendimize bir ev olsun istedik ve benim çok yakından sevdiğim lise arkadaşımın eşinin vasıtasıyla dedik ki 'Güzel bir yer bulursanız bize de haber verin. Çok pahalı olmamak kaydıyla bir yere kendi evimize gelip gidelim'. Bir tane ev satın aldık. Bütün istediğiniz şeyler herhalde dosyada size sunulmuştur. Onun haricinde de ne diyeceğimi de bilmiyorum. Sadece bir ev satın aldım Beylikdüzü'nde" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Politika, Mahkeme, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB Davası'nda 65. gün... Mahkeme başkanı, İmamoğlu’nun savunmasını “uygun yerde, makul bir sürede alacaklarını” söyledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karadeniz’de balık bolluğu: Oltasını kapan deniz kenarına koştu, kovalar doldu Karadeniz'de balık bolluğu: Oltasını kapan deniz kenarına koştu, kovalar doldu
Şile’de Denizde Boğulma Tehlikesi: 4 Kişi Kurtarıldı, 1 Kayıp Şile'de Denizde Boğulma Tehlikesi: 4 Kişi Kurtarıldı, 1 Kayıp
Trafikte yol verme kavgası dehşete düşürdü: Camı taşla kırıp ailesinin gözü önünde darbettiler Trafikte yol verme kavgası dehşete düşürdü: Camı taşla kırıp ailesinin gözü önünde darbettiler
Eşini bıçakladıktan sonra canlı yayın açıp intihar girişiminde bulundu Eşini bıçakladıktan sonra canlı yayın açıp intihar girişiminde bulundu
Türk savaş uçakları havalandı, NATO hava sahasında bir ilk yaşandı Türk savaş uçakları havalandı, NATO hava sahasında bir ilk yaşandı
Türkiye ve 7 ülke, İsrail’in Trump’ın Gazze Planına ilişkin yol haritasını uygulamayı reddetmesini kınadı Türkiye ve 7 ülke, İsrail’in Trump'ın Gazze Planına ilişkin yol haritasını uygulamayı reddetmesini kınadı

17:02
Arda Turan’ın zor gecesi: Apar topar sığınağa saklandı
Arda Turan'ın zor gecesi: Apar topar sığınağa saklandı
16:23
Arıcılık yapan kadının görüntüleri şaşırttı
Arıcılık yapan kadının görüntüleri şaşırttı
15:48
İkinci Zaha vakası kapıda Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye sezonun çalımı
İkinci Zaha vakası kapıda! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye sezonun çalımı
15:31
Tarık Mengüç’ün patoloji sonucu belli oldu
Tarık Mengüç'ün patoloji sonucu belli oldu
15:10
Trump’tan Umman’a açık tehdit: Önümüze çıkarlarsa fena halde bombalarız
Trump’tan Umman’a açık tehdit: Önümüze çıkarlarsa fena halde bombalarız
14:14
Alihan Kuriş’in ifadesi ortaya çıktı: Evdeki altınlar eşimin, bankada...
Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı: Evdeki altınlar eşimin, bankada...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2026 19:48:19. #7.13#
SON DAKİKA: İBB Davası'nda 65. gün... Mahkeme başkanı, İmamoğlu’nun savunmasını “uygun yerde, makul bir sürede alacaklarını” söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.