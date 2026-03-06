(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, sosyal medya üzerinden İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i etiketleyerek İspanyolca bir paylaşımla; barış, adalet ve insan hakları vurgusu yaptı.
Arıkan, "Savaş yok, barış! Çatışma yok, diyalog var! Çifte standart yok, adalet! Üstünlük değil, eşitlik! Sömürü yok, adil bir düzen! Baskı ve tahakküm yok, insan hakları var!" ifadesini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Mahmut Arıkan'dan Barış Vurgusu - Son Dakika
