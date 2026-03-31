Mahmut Arıkan Doğu ve Güneydoğu'yu Ziyaret Edecek

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini kapsayan geniş kapsamlı saha programı gerçekleştirecek. 2 Nisan tarihinde Diyarbakır'da başlayacak ziyaret programı, 11 Nisan'da Mardin'de tamamlanacak.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini kapsayan geniş kapsamlı ziyaret programı kapsamında 2 Nisan'da Diyarbakır'da olacak. Arıkan'ın programı, 11 Nisan'da Mardin'de tamamlanacak.

Program kapsamında Arıkan; Diyarbakır, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Muş, Bitlis, Siirt, Şırnak ve Mardin illerinde bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunacak. Her ilde yoğun program ile sahada aktif temas yürütülecek. Ziyaretler kapsamında kanaat önderleri, esnaf ve iş dünyası temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri, medya mensupları, yerel yöneticiler ile Saadet Partisi il ve ilçe teşkilatlarıyla bir araya gelinecek. Gerçekleştirilecek toplantılarda bölge halkının talep ve beklentileri doğrudan dinlenecek.

Program süresince ekonomik daralma, işsizlik, üretim sorunları, gençlerin beklentileri ve sosyal politikalar başta olmak üzere birçok başlık ele alınacak. Bölgesel kalkınma, refahın adil paylaşımı ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmeler yapılacak; çözüm önerileri istişare edilecek.