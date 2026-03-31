Mahmut Arıkan Doğu ve Güneydoğu'yu Ziyaret Edecek

Üye Girişi
Son Dakika Logo

31.03.2026 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, 2-11 Nisan'da çeşitli illeri ziyaret edecek.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini kapsayan geniş kapsamlı saha programı gerçekleştirecek. 2 Nisan tarihinde Diyarbakır'da başlayacak ziyaret programı, 11 Nisan'da Mardin'de tamamlanacak.

Program kapsamında Arıkan; Diyarbakır, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Muş, Bitlis, Siirt, Şırnak ve Mardin illerinde bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunacak. Her ilde yoğun program ile sahada aktif temas yürütülecek. Ziyaretler kapsamında kanaat önderleri, esnaf ve iş dünyası temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri, medya mensupları, yerel yöneticiler ile Saadet Partisi il ve ilçe teşkilatlarıyla bir araya gelinecek. Gerçekleştirilecek toplantılarda bölge halkının talep ve beklentileri doğrudan dinlenecek.

Program süresince ekonomik daralma, işsizlik, üretim sorunları, gençlerin beklentileri ve sosyal politikalar başta olmak üzere birçok başlık ele alınacak. Bölgesel kalkınma, refahın adil paylaşımı ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmeler yapılacak; çözüm önerileri istişare edilecek.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Havada büyük grev var 70 binden fazla uçuş etkilenecek Havada büyük grev var! 70 binden fazla uçuş etkilenecek
Kırşehir’de belde belediye başkanının şizofreni hastasını darbettiği iddiası Kırşehir'de belde belediye başkanının şizofreni hastasını darbettiği iddiası
ABD’deki okullarda alarm: Epstein’in oyununu yaptılar ABD'deki okullarda alarm: Epstein'in oyununu yaptılar
Rusya’dan vanaları kapattığı Avrupa’ya bir kara haber daha Rusya'dan vanaları kapattığı Avrupa'ya bir kara haber daha
Kante’nin milli maçta verdiği görüntü dünya basınının gündemine oturdu Kante'nin milli maçta verdiği görüntü dünya basınının gündemine oturdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konutuna saldırı düzenlenen IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, konutuna saldırı düzenlenen IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü

16:36
İran’dan Türkiye’ye atılan 4. füzeyle ilgili ilk açıklama Arakçi’nin teklifi var
İran'dan Türkiye'ye atılan 4. füzeyle ilgili ilk açıklama! Arakçi'nin teklifi var
16:36
Özgür Özel’den, Mustafa Bozbey’in gözaltına alınması sonrası ilk açıklama
Özgür Özel'den, Mustafa Bozbey'in gözaltına alınması sonrası ilk açıklama
16:25
Kilosu 300 liradan satılıyor Günde 21 bin lira kazanan var
Kilosu 300 liradan satılıyor! Günde 21 bin lira kazanan var
16:08
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi Kulüpten açıklama var
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi! Kulüpten açıklama var
16:05
İlhan Mansız’dan Kosova maçı öncesi beğeni yağmuruna tutulan paylaşım
İlhan Mansız'dan Kosova maçı öncesi beğeni yağmuruna tutulan paylaşım
15:30
Türkiye, 5G teknolojisine geçti
Türkiye, 5G teknolojisine geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 17:08:15. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.