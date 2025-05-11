Mahmut Arıkan: Türkiye'de Yatırım İçin Güven Yok - Son Dakika
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Mahmut Arıkan: Türkiye'de Yatırım İçin Güven Yok

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, yolsuzluk ve suç oranlarına dikkat çekerek yatırımcının güvensiz olduğunu vurguladı.

11.05.2025 17:11
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(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Yolsuzluk algı endeksinde 180 ülke arasında 107'nci sıradayız. Organize suç endeksinde dünyada 14'üncü sıradayız. Hukukun üstünlüğü endeksinde 142 ülke arasında 133'üncü sıradayız. Şimdi soruyorum; böyle bir istatistik karşısında kim Türkiye'de yatırım yapmak ister? Sayın Şimşek, valizi eline alıyor, ülke ülke gezip sıcak para bulmaya çalışıyor. Bugün, Sayın Şimşek 'hey George versene borç' deyince, 'olmaz Mehmet sizde adalet yok' diyorlar" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin 8. Olağan Ankara İl Kongresi'ne katıldı. Burada konuşan Arıkan, ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak şunları söyledi:

"Ülkemiz de bölgemiz de dünyamız da çok kritik günlerden geçiyor. Son günlerde ülkemizin geleceğini doğrudan ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Kimisi 'fırsat', kimidi de 'tarihin dönüm noktası' şeklinde nitelendiriyor. Kaç yıldır müjdeli haberleri bekleyip duruyoruz. Bir bakıyorsunuz, kritik bir açıklama İtalya'dan geliyor. Bir bakıyorsunuz, yeni bir gelişmeyi sosyal medya paylaşımlarından öğreniyoruz. Ne gariptir ki bu gelişmelerin detaylarını ne Meclis'te ne de yetkili kurumlardan duyuyoruz.

"Önceki hatıraları tekrarlamayacağınızın garantisini bizlere vermeniz gerek"

En başından beri şunu ifade ediyorum; bu ülkenin, bu coğrafyanın en önemli meseleleri gizli toplantılarda, yurt dışındaki masalarda, kapalı kapılar ardında yürütülmemelidir, yürütülemez. Çünkü biz bu filmi daha önce defalarca izledik. PKK'nın fesih açıklamasını büyük bir dikkatle takip ediyoruz. Elbette barışın yanındayız. Elbette terörün temizlenmesini en çok isteyen teşkilat, en çok isteyen hareket bizim hareketimiz. Ama doğrusu biz bugüne kadar yapılan açıklamaların hiç de yabancısı değiliz. Buna benzer açıklamalar, 1993'te, 1995'te, 1998'de, 2006'da, 2009'da, 2013'te birçok kez söylendi. Şimdi de bu söylemlerin 7'ncisi gündemimizde. Şimdi yeni bir süreç diyorsunuz. Ancak önceki hatıraları tekrarlamayacağınızın garantisini bizlere vermeniz gerek. Eğer siz bu garantiyi verecek olursanız Saadet Partisi olarak biz bu problemin çözümü için değil elimizi, vücudumuzu taşın altına koymaya her zaman hazırız. İlla çözüm mü arıyorsunuz? O zaman adres belli. Bu işin adresi Ankara'dır. Makam belli, Gazi Meclis'tir, temsilci belli, aziz milletimizdir.

"Gittiğimiz her yerde bize en fazla dönüş olan konu ekonomi meselesi"

İl il geziyoruz. Sıkılmadık el bırakmamaya gayret gösteriyoruz. Gittiğimiz her yerde bize en fazla dönüş olan konu ekonomi meselesi. Ekonomiden yana herkes şikayetçi, herkes dertli, herkes bir çözüm kapısı arıyor. Bizim çözüm önerimiz şu; ilk önce güvenli bir alan oluşturmamız gerekiyor. İnsanlarımız devletimize, hükümetimize, ekonomi kurmaylarına güvenmedikleri bir ortamla karşı karşıyayız. Nereden çıkardık biz bunu? 2024 yılında dolandırıcılık suç oranlarımız yüzde 41 artmış, uyuşturucu suç oranlarımız yüzde 33 artmış, sahtecilik suç oranlarımız yüzde 12 artmış, mafya suç oranlarımız yüzde 33 artmış. Her taraf mafyalarla sarılı hale geldi. Bir başka veri; yolsuzluk algı endeksinde 180 ülke arasında 107'nci sıradayız. Organize suç endeksinde dünyada 14'üncü sıradayız. Hukukun üstünlüğü endeksinde 142 ülke arasında 133'üncü sıradayız. Şimdi soruyorum; böyle bir istatistik karşısında kim Türkiye'de yatırım yapmak ister? Sayın Şmşek, valizi eline alıyor, ülke ülke gezip sıcak para bulmaya çalışıyor. Bugün, Sayın Şimşek 'hey George versene borç' deyince, 'olmaz Mehmet sizde adalet yok' diyorlar.

"Kaç yıl oldu halen enflasyonu çözemediler"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçince ne dediler? 'Verin yetkiyi, görün etkiyi' dediler. Yetkiyi verdiğimiz günden bu yana faiz yükseldi, enflasyon yükseldi, yolsuzluk yükseldi, yasaklar arttı, adaletsizlik arttı, olumsuz ne kadar veri varsa hepsi yukarı doğru gitti maalesef. Kaç yıl oldu halen enflasyonu çözemediler."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mahmut Arıkan: Türkiye'de Yatırım İçin Güven Yok - Son Dakika

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