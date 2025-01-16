Mahmutbey Camisi İçin Hatıra Parası Basıldı - Son Dakika
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Mahmutbey Camisi İçin Hatıra Parası Basıldı

Mahmutbey Camisi İçin Hatıra Parası Basıldı

Kastamonu'nun UNESCO Mirası Mahmutbey Camisi için 3 bin adet hatıra parası basıldı.

16.01.2025 12:18
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Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kastamonu'nun Kasaba köyündeki Mahmutbey Camisi için hatıra parası basıldı.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Candaroğlu beylerinden Adil Bey'in oğlu Emir Mahmut Bey tarafından 1366 yılında çivi kullanılmadan merkeze bağlı Kasaba köyünde yaptırılan ahşap Mahmutbey Camisi'nin şehrin en kıymetli eserlerinden biri olduğuna dikkati çekti.

Caminin üst örtüsünün bindirme tekniğiyle inşa edilmesi sebebiyle halk arasında "çivisiz cami" olarak da adlandırıldığını aktaran Dallı, yapının 2023'te UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girdiğini hatırlattı.

Mahmutbey Camisi için Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce hatıra parası bastırıldığına işaret eden Dallı, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin'e, personeline ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Darphanenin internet sitesinde konuyla ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Camiler serisinde 3 bin adet basılan Mahmutbey Camisi hatıra parası, 925 ayar gümüşten oluşuyor. Paranın ön yüzünde caminin dış görüntüsü, arkasında ise caminin süslemelerinden bir kesit bulunuyor. Hatıra parası, kurumun internet sitesi üzerinden 17 Ocak Cuma gününden itibaren 2 bin 250 liradan satışa sunulacak."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mahmutbey Camisi İçin Hatıra Parası Basıldı - Son Dakika

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