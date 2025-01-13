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Mahruki'ye Hapis İstemi

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AKUT kurucusu Mahruki, sosyal medya paylaşımı nedeniyle 1-3 yıl hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

13.01.2025 15:59
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Haber: Edda SÖNMEZ

(İSTANBUL) - AKUT kurucusu Nasuh Mahruki'nin, sosyal medya açıklaması nedeniyle "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan yargılandığı davada, esas hakkında mütalaa açıklandı, duruşma savcısı Mahruki hakkında, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istedi. Duruşmaya, 21 Şubat'ta devam edilecek.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener'in elektronik oylamayla ilgili bir açıklamasını sosyal medyada eleştirdiği gerekçesiyle hakkında, "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan dava açılan Arama Kurtarma Derneği'nin (AKUT) kurucusu Nasuh Mahruki'nin yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Nasuh Mahruki ve avukatları katıldı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, emekli Kurmay Albay Ümit Yalım ve Ressam Bedri Baykam'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi de duruşmayı izledi.

Duruşmada, Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Mahruki'nin paylaşımındaki cümleleriyle, "halk arasında endişe, korku ve panik yaratma amacıyla hareket ederek, bunu belirsiz sayıda kişinin görebilmesine imkan verdiği" görüşüne yer verilen esas hakkındaki mütalaada, Mahruki'nin, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

" Ümit Özdağ'ın uzman olarak duruşmada dinlenmesini talep ederim"

Söz alan Nasuh Mahruki, paylaşımında sadece konuyla ilgili görüşlerini paylaştığını belirterek, "Ben Milli Güvenlik Akademisi mezunuyum. Bu konu uzmanlık gerektiren bir konu, Suriye'de yaşananlar söylediklerimi doğrulmaktadır. Eğer savunmalarım kabul edilmiyorsa Ümit Özdağ'ın uzman olarak duruşmada dinlenmesini talep ederim. Bu işin kitabını yazmış başka uzmanlar da vardır, onlar da dinlenebilir'" diye konuştu.

Mahruki ve avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasını hazırlaması için süre verildi. Duruşmaya, 21 Şubat'ta devam edilecek.

Mahruki\'ye Hapis İstemi
Kaynak: ANKA

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