Mahsenli Ali Efendi Anma Etkinliği

Kırşehir'in Akçakent ilçesinde, Mahsenli Ali Efendi'yi anma etkinliği gerçekleştirildi.

Mahsenli köyündeki programda konuşan Vali Yardımısı Alper Balcı, Mahsenli Ali Efendi'nin bölgenin kıymetli şahsiyetlerinden olduğunu söyledi.

Ali Efendi'nin ilim hizmetlerinin yanı sıra insanlarla her zaman sıcak ve iyi ilişkiler kurduğunu, gösterişten uzak mütevazı bir hayat sürdüren gönül insanı olduğunu vurgulayan Balcı, öğrendiği ilmi her zaman çevresine öğretmeye gayret ettiğini, insanlara faydalı olduğunu belirtti.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan da Allah dostu, gönül adamı Mahsenli Ali Efendi'yi rahmet ve minnetle andıklarını, ilim ve irfanıyla yol gösteren, gönül dünyalarını aydınlatan, mübarek bir şahsiyet olduğunu kaydetti.

Programa, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Konuşmaların ardından tasavvuf müziği ve ilahi dinletileri ile semazen gösterisi sunuldu, katılımcılara yemek ikram edildi.