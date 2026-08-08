Mahsun Kırmızıgül'den Barış Mesajı - Son Dakika
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Mahsun Kırmızıgül'den Barış Mesajı

Mahsun Kırmızıgül\'den Barış Mesajı
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Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde düzenlenen Geleneksel Karpuz Festivali'nde sahne alan Mahsun Kırmızıgül, ülkede barış havası estiğini belirterek bunun kalıcı olmasını diledi ve 'Kardeşlik Türküsü'nü seslendirdi.

TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde düzenlenen Geleneksel Karpuz Festivali'nde sahne alan şarkıcı Mahsun Kırmızıgül, "Bu günlerde ülkemizde barış havası esiyor. Umarım kalıcı olur, umarım yapıcı olur" dedi.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde Belediye tarafından Geleneksel Marmaraereğlisi Karpuz Festivali düzenlendi. Sahil dolgu alanında bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen festivalde ünlü sanatçı Mahsun Kırmızıgül sahne aldı. Konser öncesi sahnede konuşan Kırmızıgül, Terörsüz Türkiye sürecine değinerek "Yıllar önce bir türkü söylemiştim. O türkü gerçekten o dönemlerde çok popüler olmuştu. O yıllarda bütün futbol takımları, taraftarlar bu türküyü kendilerine uyguladılar ve yıllarca bu türküyü söylediler. Bu türküyü yapmış olduğumuz o dönemlerde Güneydoğu'dan her gün ölüm haberleri geliyordu. 47 yıllık savaşta geride kalan şehit anaları, babaları ve yetim çocuklar kaldı. Bu günlerde ülkemizde barış havası esiyor. Umarım kalıcı olur, umarım yapıcı olur. Şimdi okuyacağım eser 'Kardeşlik Türküsü' hepimiz kardeşiz" dedi.

Konuşmasının ardından Kardeşlik Türküsü'nü söyleyerek konserine başlayan Kırmızıgül, yaklaşık 2 saat kaldığı sahnede sevenlerine coşkulu bir gece yaşattı.

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Onur Bozkurter, festivalin bu yıl 3'üncüsünün düzenlediğini belirterek, "Biliyorsunuz ki Marmaraereğlisi denizi, tarımı ile bir başka güzelliğe sahip. Bu yıl ki festivalimize bölgemizde karpuz yetiştiren ve destek veren tüm üreticilerimize sonsuz teşekkür ediyorum" diye konuştu. Festivalde plaket verilen üreticilerden Ali İhsan Gören ise 27 kilo ağırlığındaki karpuzunu sahnede sergiledi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Mahsun Kırmızıgül'den Barış Mesajı - Son Dakika

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