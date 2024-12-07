Mahsun Kırmızıgül'ün Annesi Faike Arık Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mahsun Kırmızıgül'ün Annesi Faike Arık Son Yolculuğuna Uğurlandı

Mahsun Kırmızıgül\'ün Annesi Faike Arık Son Yolculuğuna Uğurlandı

99 yaşında hayatını kaybeden Mahsun Kırmızıgül'ün annesi Faike Arık, Diyarbakır'da yapılan cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Cenazeye birçok sanatçı ve milletvekili katıldı.

07.12.2024 13:48  Güncelleme: 13:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
SANATÇI Mahsun Kırmızıgül'ün annesi Faike Arık (99), Diyarbakır'da son yolculuğuna uğurlandı.

Mahsun Kırmızıgül'ün dün İstanbul'da hayatını kaybeden annesi Faike Arık'ın cenazesi, sabah saatlerinde Yenişehir ilçesindeki Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Camisi'ne getirildi. Burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına CHP milletvekilleri Mustafa Sarıgül ve Sezgin Tanrıkulu, oyuncu Zekeriya Karakaş ile vatandaşlar katıldı. Kırmızıgül gözyaşlarına hakim olamazken, çok sayıda sanatçı cenazeye çelenk gönderdi. Arık'ın cenazesi, Hani ilçesi kırsal Veziri Mahallesi'nde toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Mahsun Kırmızıgül, Milletvekili, Kültür Sanat, Diyarbakır, Magazin, Güncel, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mahsun Kırmızıgül'ün Annesi Faike Arık Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:00 Suriye ve Rusya, Humus’taki muhalifleri bombaladı Suriye ve Rusya, Humus'taki muhalifleri bombaladı
13:46 Suriye’de muhalifler bir kenti daha ele geçirdi, Şam’a 20 kilometre kaldı Suriye'de muhalifler bir kenti daha ele geçirdi, Şam'a 20 kilometre kaldı
11:08 Suriye Milli Ordusu’nu yöneten ismin Bahçeli’yi ziyaret ettiği ortaya çıktı Suriye Milli Ordusu'nu yöneten ismin Bahçeli'yi ziyaret ettiği ortaya çıktı
10:03 Ali Babacan: Türkiye’nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz Ali Babacan: Türkiye'nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz
17:44 Galatasaray’dan tarihi Lionel Messi hamlesi Galatasaray'dan tarihi Lionel Messi hamlesi
17:34 Esad için yolun sonu geliyor mu Muhalifler tüm dünyaya hedeflerini bir kez daha ilan etti Esad için yolun sonu geliyor mu? Muhalifler tüm dünyaya hedeflerini bir kez daha ilan etti
17:25 Yeşilçam’ın kötü adamları 40 yıl sonra bir araya geldi Yeşilçam'ın kötü adamları 40 yıl sonra bir araya geldi
17:10 Mehmet Aslan: Babamın tek vasiyeti “Kumar oynama“ oldu Mehmet Aslan: Babamın tek vasiyeti "Kumar oynama" oldu
16:55 Galata Kulesi’nden düşen genç hayatını kaybetti Görüntüler kan dondurdu Galata Kulesi'nden düşen genç hayatını kaybetti! Görüntüler kan dondurdu
16:49 Sigorta sektöründe dev satın alma Sigorta sektöründe dev satın alma
16:36 Dursun Özbek’ten TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında suç duyurusu Dursun Özbek'ten TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında suç duyurusu
16:34 Suriye’nin başkenti Şam’ın merkezinde patlama Suriye'nin başkenti Şam'ın merkezinde patlama
16:33 İnternetten 100 liraya matkap alan adam paketten çıkanı görünce kendini böyle teselli etti İnternetten 100 liraya matkap alan adam paketten çıkanı görünce kendini böyle teselli etti
16:12 Simpsonlar’ın bir kehaneti daha gerçeğe dönüştü Simpsonlar'ın bir kehaneti daha gerçeğe dönüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2024 14:58:27. #1.12#
SON DAKİKA: Mahsun Kırmızıgül'ün Annesi Faike Arık Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.