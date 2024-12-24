Mahsur Kalan Keçi, AFAD Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

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BATMAN'ın Hasankeyf ilçesinde kayalık bölgede mahsur kalan keçi, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Hasankeyf İlçesi Kumluca Köyü Atlıhan mezrasındaki kayalık bölgede mahsur kalan keçiyi sahibi kendi imkanlarıyla kurtaramayınca, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine 1 araç ve 4 personelden oluşan AFAD ekibi sevk edildi. Keçi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,