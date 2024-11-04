Maia Sandu, Moldova Cumhurbaşkanı Seçimini Kazandı

Güncel

- Moldova'da cumhurbaşkanlığı seçimini mevcut Cumhurbaşkanı Maia Sandu kazandı

KİŞİNEV - Moldova'da cumhurbaşkanlığı seçiminin bugün gerçekleştirilen ikinci turunun galibi, mevcut Cumhurbaşkanı Maia Sandu oldu.

Merkezi Seçim Komisyonu tarafından yayınlanan verilere göre oyların yaklaşık yüzde 99'unun sayılmasıyla birlikte Batı yanlısı aday Maia Sandu'nun oy oranı yüzde 54,95 (910.437 oy) oldu. Rusya ile iyi ilişkiler kurulmasını savunan muhalif aday Alexandr Stoianoglo'nun oy oranı ise yüzde 45,05 (746.387 oy) seviyesinde kaldı.

Yaklaşık 3,3 milyon seçmenin oy kullanma hakkına sahip olduğu seçimlere katılım oranı, daha önceki iki seçiminin üzerinde gerçekleşerek yüzde 54 oranını aştı.

Diaspora oyları durumu Sandu lehine çevirdi

Oy sayımı sırasında son saatlere kadar yarışı Moldova Cumhuriyeti Sosyalist Partisinin adayı Alexandr Stoianoglo önde götürürken, diaspora oylarının etkisiyle durum Eylem ve Dayanışma Partisinden mevcut Cumhurbaşkanı Maia Sandu'nun lehine döndü. Seçimlerde kullanılan toplam yaklaşık 1,7 milyon oydan yaklaşık 320 bini, ülkedeki kritik seçimlere büyük ilgi gösteren yurt dışı seçmenler tarafından kullanıldı.

Zafer konuşmasında "herkesin cumhurbaşkanı olma" vurgusu

Sonuçların belli olmasının ardından yaptığı zafer konuşmasında Sandu, hükümetin ülkeyi önümüzdeki yaz gerçekleştirilecek parlamento seçimlerine hazırlaması ve demokrasiyi koruması gerektiğini söyledi. Seçimlerde oy kullanan vatandaşlara teşekkür eden Sandu, "Oylamaya katılan, ülkenin her köşesinden tüm vatandaşlara teşekkür ederim. Özellikle bugün büyük bir katılımla sandığa gelen Kişinev sakinlerine teşekkür ediyorum. Rekor bir katılıma imza atan gençlere de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Ülke dışında olağanüstü bir seferberlik gösteren vatandaşlarımıza da teşekkür ederim" dedi. Hem kendisi hem de rakibi için oy kullanan seçmenlerin taleplerini duyduğunu söyleyen Sandu, önümüzdeki yıllar için başlıca hedefinin, herkesin cumhurbaşkanı olmak olduğunu ifade etti.

Seçimlerin 20 Ekim'de gerçekleştirilen ilk turunda Sandu, yüzde 42,45 (656.354 oy) oranında oy alarak yarışı birinci sırada tamamlamasına rağmen seçimleri kazanmak için yeterli orana ulaşamamıştı. Seçimleri ikinci sırada tamamlayan Gagauz Türkü rakibi Alexandr Stoianoglo'nun oy oranı ise yüzde 25.98 (401.726 oy) olmuştu.