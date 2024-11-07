Makas Atan Sürücüye 7 Bin 819 Lira Ceza

İstanbul Ataşehir'de, makas atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 7 bin 819 lira ceza kesildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, D100 kara yolunda makas atarak trafiği tehlikeye düşüren kişinin görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, aracın plaka bilgisinden kimliğini belirlediği sürücü O.S'yi yakaladı.
Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "makas atmak", "yakın takip" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden toplamda 7 bin 819 lira idari para cezası uygulandı.
O.S. hakkında "cebir ve tehdit kullanarak kara ulaşımını engellemek" maddesinden de adli işlem başlatıldı.
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